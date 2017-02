Auswärtsaufgaben für Kreisteams Alle drei Mannschaften wollen ins Halbfinale einziehen. Doch das wird nicht einfach.

Handball-Sachsenpokal. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale des Sachsenpokals müssen alle drei verbliebenen Kreisteams auswärts antreten. Den Anfang machen am Sonnabend um 18 Uhr die Männer vom HV Oberlausitz Cunewalde. Sie reisen zum Verbandsliga-Fünften SV Niederau 1891, der seine Spiele in der Sporthalle Priestewitz austrägt. Das Team von Trainer Carsten John ist in der Sachsenliga als Vorletzter immer noch akut vom Abstieg bedroht. „Wir wollen mit dem Einzug in das Pokalhalbfinale unser Selbstvertrauen weiter aufbauen“, sagt Co-Trainer Florian Sieber. „Das wäre dann der dritte Sieg in Serie.“ Bis auf Keeper Marcel Bergner, der wie HVO-Vereinspräsident Wolfgang Hensel mit einer Grippe flachliegt, steht Chefcoach Carsten John das gleiche Team wie am letzten Wochenende zu Verfügung. Am Sonntag ab 15 Uhr müssen die Sachsenliga-Frauen vom Radeberger SV beim Verbandsliga-Spitzenreiter SC Markranstädt II antreten. Zwei Stunden später ertönt in der Döbelner Stadtsporthalle der Anpfiff zum Pokalspiel der Kamenzer Männer. Im Hinspiel in der Sachsenliga siegte der HVH in eigener Halle mit 26:25. (ck)

