Auswärtsaufgaben für drei Sachsenteams Von den im Landesmaßstab aktiven Teams spielen nur die HSG-Männer zu Hause. Ihre Aufgabe ist jedoch nicht leicht.

Nach der ordentlichen Vorstellung im vergangenen Heimspiel streben Claudia Geißler und die Frauen des VfL Waldheim 54 nun auch in Meißen einen vollen Erfolg an. © André Braun

Sachsenliga Männer

Wieder eine schwere Aufgabe. Die HSG Neudorf/Döbeln (6./9:9) empfängt den SV Koweg Görlitz (5./10:8). Beide Kontrahenten sind nur durch einen Punkt getrennt und tummeln sich im ausgeglichenen und großen Mittelfeld der Tabelle. Außer dem souveränen Spitzenreiter HC Elbflorenz II und dem Neuling und Schlusslicht SV Plauen-Oberlosa II liegen alle anderen Mannschaften dicht an dicht. Somit zählt jeder Punkt, um weiter in dieser Region zu bleiben. Die HSG sollte in eigener Halle in der Lage sein, gegen die soliden Neißestädter beide Punkte einzufahren. Aber einfach wird das nicht, denn Koweg ist spielerisch in der Lage, dem Gastgeber Paroli zu bieten. „Es wird schwer, aber wir wollen natürlich punkten und müssen es auch. Es wird sicher ein spannendes Spiel. Mal schauen, wer am Ende die Nase vorn hat“, sagte HSG-Trainer Michael Schneider

Sachsenliga Frauen

Die HSG Neudorf/Döbeln (7./8:10) gastiert beim SSV Heidenau (8./7:11). Nach dem Ansetzungsschlüssel war diese Begegnung in Döbeln vorgesehen. Da der SSV aber in der Rückrunde zum Spieltermin gegen die HSG keine Heimhalle zur Verfügung hat, haben beide Teams das Heimrecht getauscht und somit wird zuerst in Heidenau gespielt. Das ist für die HSG keine unlösbare Aufgabe. Die Gastgeberinnen haben sich nach schwachem Saisonstart zwar gesteigert und sind bis auf einen Zähler an die Mittelsächsinnen herangekommen, aber bei Neudorf/Döbeln lief es in der Vorwoche beim HCL III recht erfolgreich, sodass mit einer guten Leistung auch in Heidenau ein Sieg möglich sein sollte. „Die Heidenauerinnen sind extrem heimstark, was auch am Harzverbot in der Halle liegt, wo Mannschaften, die schnellen technisch anspruchsvollen Handball spielen wollen, gehandicapt sind. Dennoch werden wir uns reinhauen und die nächsten zwei Punkte einfahren“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger, der ein großes Torwartproblem hat. Stefanie Ehrenberg ist nach wie vor verletzt, Sarah Eichhorn ist beim Dynamo-Spiel im Einsatz, sodass Routinierin Anett Klose zwischen die Pfosten rückt.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Beim TBSV Neugersdorf (8./7:11) bestreitet der VfL Waldheim 54 (4./11:7) die nächste Auswärtsbegegnung. Zwischen beiden Kontrahenten haben sich zumeist spannende und recht offene Spiele entwickelt. Das könnte auch in dieser Begegnung so sein, wobei die zuletzt von den Zschopaustädtern gezeigten guten Leistungen durchaus Hoffnung auf Punkte wecken. „Es wird schwer, aber wir wollen den Lauf nutzen, den wir derzeit haben und in Neugersdorf punkten“, sagte Jürgen Ax, der Trainer Steffen Fichte mit Gerd Hochmuth nochmals vertreten wird. Ein Fragezeichen steht hinter Martin Kater, dessen Einsatz wegen einer Rückenverletzung fraglich ist.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (3./14:4) spielt beim VfL Meißen (4./10:6). Die Gastgeberinnen sind als Tabellendritter der Vorsaison ein ernst zunehmender Kontrahent. Die Waldheimerinnen erscheinen jedoch spielerisch in der Lage, auch in Meißen zu punkten. Voraussetzung dafür ist ein optimaler Auftritt. Ein Auswärtssieg wäre auch die richtige Vorbereitung auf das kommende Spitzenspiel zu Hause gegen Weißenborn. „Wir wollen gewinnen, wie die anderen Spiele eben auch“, sagte VfL-Trainer Manuel Kirpal, dem nicht angst ist, wenn die Mannschaft so auftritt wie unter der Woche im Training. Bis auf Anja Wadewitz reist der komplette Kader an die Elbe.

Bezirksliga Männer Leipzig

Beim Tabellenführer HV Glesien 1929 (1./15:3) ist der VfL Waldheim 54 II (2./13:5) zu Gast. In diesem Spitzenspiel müssen die Waldheimer schon Bestform erreichen, wenn sie dem HV die Punkte wegnehmen wollen. Der sehr starke und stabile Gastgeber hat in heimischer Halle die Favoritenrolle. Das wird die derzeit ebenfalls sehr guten Gäste aber sicher nicht abschrecken.

Die HSG Neudorf/Döbeln II (4./12:6) empfängt den Aufsteiger SG Motor Gohlis Nord Leipzig (7./7:9). Der Tabellenvierte ist zu Hause gegen den Neuling in der Favoritenrolle. Vor den eigenen Fans sollte mit einer ordentlichen Leistung nichts schiefgehen. Der SV Leisnig 90 (5./11:7) trifft in eigener Halle auf die HSG Riesa/Oschatz II (3./13:5). Das wird trotz Heimrecht keine einfache Sache. Die Gäste gehören spielerisch zur Spitzengruppe und sind auch auswärts zu einem vollen Erfolg fähig.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (1./15:1) empfängt die SG Motor Gohlis Nord Leipzig (5./8:8). Der zu Hause mit makelloser Bilanz auflaufende Tabellenführer muss klar als Favorit angesehen werden. Mit den zuletzt gezeigten sehr ordentlichen spielerischen Leistungen wird es der Gast bei aller Wertschätzung für seine Qualitäten schwer haben, der HSG etwas entgegenzusetzen.

Bezirksliga Frauen Chemnitz

Die beiden Aufsteiger HSG Muldental 03 (10./4:14) und VfL Waldheim 54 II (12./2:16) treffen im Nachbarschaftsderby aufeinander. Bisher haben sie in der Bezirksliga noch nicht richtig Fuß gefasst und finden sich folgerichtig am Tabellenende wieder. Es liegt schon etliche Zeit zurück, dass es ein solches Lokalderby zwischen Roßweiner und Waldheimer Frauenmannschaften gegeben hat. Die HSG hat bisher zwei Zähler mehr auf dem Konto und in heimischer Umgebung sollte sie auch leicht favorisiert sein.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Im Lokalderby stehen sich die HSG Muldental 03 (5./4:4) und der VfL Waldheim 54 III (6./2:6) gegenüber. Geht es nach der momentanen Spielpraxis, dann ist Muldental leicht im Vorteil. Durch ihre längere Spielpause infolge des recht ausgedünnten Spielplanes müssen die Waldheimer wohl erst wieder ihren Rhythmus finden.

