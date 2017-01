Auswärts nichts zu holen Weinböhla geht unter denkbar schlechten Voraussetzungen ins Spiel in Neugersdorf und gibt wichtige Punkte ab.

Das war nix: Mit einer bitteren 28:24-Niederlage kehrten die Herren des HSV Weinböhla von ihrem Auswärtsspiel am Sonnabend beim TBSV in Neugersdorf zurück. Schon vorher war allerdings klar, dass die Gäste mit wenigstens drei Handicaps aufs Parkett laufen: In Neugersdorf herrscht absolutes Haftmittelverbot in der Sportstätte. Zudem musste Weinböhla wegen einer rot-blauen Karte aus der Vorwoche auf einen der wichtigsten Leistungsträger verzichten. Zu allem Überfluss legte sich ein Trauerfall im Umfeld auf die Psyche der Mannschaft.

Schon nach dem Anpfiff sah man, dass der HSV „einen Knacks“ weg hatte und nie richtig in die Partie fand. Mangelnde Einstellung zum Spiel, fehlender Biss, vermisstes Zweikampf- und haperndes Abwehrverhalten eröffnetem dem TBSV Neugersdorf Tür und Tor zum munteren Einnetzen. So bekamen die Weinböhlaer Herren innerhalb der ersten beiden Spielminuten drei Bälle „eingeschenkt“, ohne selbst einen einzigen Treffer zu erzielen. „Wir rannten von Anfang an einem Rückstand hinterher. Der aufopfernde Kampf und das Miteinander-Spielen hatte uns heute Neugersdorf um Längen voraus – eigentlich das, was wir als Trainergespann gefordert haben. Der TBSV kam dadurch immer wieder viel zu einfach zu Toren.“, so Co-Trainer Nils Gäbler zum 10:15 bei Halbzeit.

Das Trainergespann erhoffte sich von der Pausenansprache in der Kabine, dass nun ein Ruck durch die Mannschaft geht und damit ein Impuls für die Aufholjagd gegeben wird. Jedoch trat nach dem Wiederanpfiff und einem kurzen Aufbäumen des HSV Weinböhla (14:16/33.) wieder recht schnell Ernüchterung ein. „Selbst die Einwechselung von Martin Kovar ab Mitte der zweiten Halbzeit verbunden mit der Umstellung auf 3:3-Abwehrsystem brachte zwar die Neugersdorfer zum Straucheln, reichte jedoch nicht, um das Blatt hier noch zu wenden. Zu allem Ärger sind kurz vor Ende 100-prozentige Chancen nicht umgewandelt worden, die mit Glück zum Remis geführt hätten“, so ein sichtlich mitgenommener und angefressener Co-Coach Gäbler nach dem Spiel.

Der HSV Weinböhla verliert damit in Neugersdorf mit 28:24. „Wir müssen jetzt analysieren, wo im Einzelnen die Fehler lagen und diese ganz schnell für das nächste Spiel abstellen. Mit dieser desolaten Chancenverwertung und der fehlenden Aggressivität in der Abwehr gab es heute nichts zu holen und macht es auch schwer die nächsten Spiele zu bestehen“, ergänzt Gäbler noch zum Schluss des Interviews. Schon nächstes Wochenende empfängt der HSV den derzeitigen Tabellenfünften Radeberger SV, wo man sich ein derartiges schwindendes Spiel nicht leisten kann. (er/rt)

