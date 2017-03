Auswärtiges Amt zeigt Lutherausstellung Ausstellungsort ist die Emmauskirche Großschönau.

Großschönau. Eine Lutherausstellung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik ist von Sonnabend bis zum Mittwoch in der Emmauskirche Großschönau, Schmiedestraße 5, zu sehen. Die Ausstellung mit Plakaten wird mit Vorträgen in Verbindung zur Reformation angeboten. Sie kann am Sonnabend ab 16 Uhr, Sonntag bis Mittwoch von 17 bis 19 Uhr sowie vor und nach den Veranstaltungen besichtigt werden.

Bei Anmeldung ist auch ein gesonderter Termin möglich ( 035841 35266). Während der Ausstellung finden noch folgende Veranstaltungen statt: 1. April, 17 Uhr, Auswirkung der Reformation auf Europa; 19.30 Uhr, „Tue recht und scheue niemand“ Luther, Referent ist Berthold Schwarz; 2. April, 10 Uhr, Predigtgottesdienst, Referent ist Berthold Schwarz; 5. April, 19.30 Uhr, Vortrag zu Naturwissenschaft und Glauben „Grillenbein und Menschenohr: überraschend ähnlich“ mit dem Referenten Henrik Ullrich. (SZ)

