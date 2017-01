Ausverkaufter Pferdeball Zum 18. Mal ruft der Reit- und Fahrverein „Wehrkirch“ Horka Pferdesportler der Region zusammen. Mit Überraschungen.

Im vergangenen Jahr ist die Showtanzgruppe Dance Attack des TSC Kristall beim Pferdeball im Bürgerhaus Niesky aufgetreten. © André Schulze

Die 18. Auflage des Niederschlesischen Pferdeballes ist ausverkauft. Wie Lisa Bergmann vom Reit- und Fahrverein „Wehrkirch“ Horka mitteilt, sind alle 500 Karten bereits im Vorfeld vergeben. Am Sonnabend treffen sich zahlreiche Pferdesportler der Region im Nieskyer Bürgerhaus. „Der Ball ist nicht nur der Start unserer alljährlichen Veranstaltungsreihe, sondern auch für alle anderen Pferdefreunde des Kreises ein fester Termin“, erklärt Lisa Bergmann. „Die 500 Glücklichen, die eine Karte ergattern konnten, erleben einen Abend voller Tanz, Show und Unterhaltung.“ Und das mit echtem Ballfeeling. Denn viele Gäste nutzen die Chance und zeigen sich an dem Abend in edlen Anzügen und Ballkleidern.

Mit dem Niederschlesischen Pferdeball startet der Horkaer Reit- und Fahrverein auch in seine Veranstaltungssaison. Daher nutzen die Mitglieder diesen auch, um sich bei den zahlreichen Sponsoren zu bedanken. Diese unterstützen zum Teil seit Jahrzehnten den Verein und dessen Aktivitäten. Vor allem solche großen Veranstaltungen wie das alljährliche Pfingstturnier auf der Festwiese zwischen Niesky und Horka oder die Deutsche Meisterschaft im Gespannpflügen wie im vergangenen Oktober wären ohne den beständigen Einsatz vieler regionaler und überregionaler Sponsoren nicht möglich.

Auch Sport spielt eine Rolle an dem Abend. Zum einen wird der vom Akrobatikteam Niesky mit atemberaubenden Figuren eröffnet. Zum anderen werden die erfolgreichsten Pferdesportler der Region ausgezeichnet. Und es wird erneut eine tierische Überraschung geben. Wie die konkret aussieht, wird aber noch nicht verraten, sagt Lisa Bergmann. Sonst wäre es ja auch keine Überraschung mehr.

Ebenso bleibt das Showprogramm der Mitglieder des Horkaer Reit- und Fahrvereines bis Sonnabend geheim. In den vergangenen Jahren haben Besucher des Pferdeballes sich über Sketche wie „Bauer, Jäger & Kutscher sucht Frau“ oder „Pfingsten sucht den Superstar“ amüsiert. Ein Höhepunkt, der bereits verraten wird, ist der Auftritt der Showtanzformation Feliséa aus Weißwasser. Die Gäste erwarten mitreißende Tänze, gepaart mit einer Prise Ballett und Theater.

Musikalisch begleitet wird der Abend von DJ Markus Förster, der bereits beim Pfingstreiten aufgelegt hat. Er erfüllt nahezu alle musikalischen Wünsche – von Walzer über Tanzschulklassiker wie Cha-Cha-Cha und Rumba bis hin zu Disko Fox. Im Untergeschoss wird aber auf einer zweiten Tanzfläche moderne Chartmusik gespielt.

zur Startseite