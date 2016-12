Ausverkauf im US-Shop Heinrich Oslizlok gibt sein Geschäft nach 26 Jahren auf. Einen Nachfolger hat er nicht.

Noch bis Sonnabend steht Heinrich Oslizlok in seinem Geschäft an der Dresdner Straße. © Steffen Unger

Wieder ein Geschäft weniger in Bischofswerdas Innenstadt: Der US-Shop an der Dresdener Straße schließt am Sonnabend. Inhaber Heinrich Oslizlok gibt den Laden auf. Er verkauft darin auch Fanartikel von Fußballmannschaften, Geschenke und Restbestände aus seinem Erotikshop. Früher handelte der Großdrebnitzer auch mit Waffen. Die sind schon nicht mehr im Sortiment. Heinrich Oslizlok möchte bis zum Wochenende noch so viel wie möglich los werden. Seinen Kunden gibt er deshalb 50 Prozent Rabatt auf alles.

Er gebe das Geschäft aus gesundheitlichen Gründen auf, sagt der 57-Jährige. Seit 26 Jahren ist er mit einem Geschäft in Bischofswerda präsent, seit etwa 15 Jahren im eigenen Haus. Nur so war es möglich, das Geschäft bis jetzt zu halten. Das 110 Quadratmeter große Ladenlokal würde er am liebsten wieder vermieten, sagt Heinrich Oslizlok. Doch er ist Realist genug, um zu wissen, dass es nicht leicht wird, einen Mieter zu finden. Rund 30 Geschäfte in Bischofswerdas Innenstadt stehen leer, darunter auch der benachbarte frühere Spielwarenladen. Von den beiden Wohnungen im Obergeschoss des Hauses ist eine vermietet.

Es tue ihm weh, das Geschäft nach 26 Jahren aufzugeben, sagt Heinrich Oslizlok. In den 90er Jahren florierte es. Damals betrieb er fünf Geschäfte, unter anderem auch in Dresden und Görlitz. (SZ/ir)

