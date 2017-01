Ausverkauf im E-Markt Der kleine Supermarkt in der Bahnhofstraße macht nicht wieder auf. Der Besitzer sucht einen Nachmieter.

Immer wieder bleiben Leute vor der Tür des Supermarktes stehen, lesen sich die Zettel hinter der Scheibe durch, schütteln mit dem Kopf. Viele hatten gehofft, dass der E-Markt in der Bahnhofstraße wieder aufmacht. Doch jetzt verkünden Plakate den Ausverkauf. Vom 16. bis zum 21. Januar können die Lebensmittel, die noch im Geschäft stehen, gekauft werden. Bis zu 40 Prozent sind sie reduziert. Ein Blick durch die Scheibe verrät, was der Besitzer noch loswerden will: Sekt, Tee und Kaffee zum Beispiel.

An der Scheibe klebt ein rosafarbener Zettel. „Der ehemalige Lebensmittelladen sucht einen neuen Mieter“ steht darauf. 320 Quadratmeter ist die Ladenfläche groß, außerdem gibt es einen Lagerraum und ein Büro. Der Markt war bereits 2015 das erste Mal geschlossen, weil die ehemalige Besitzerin wegen des niedrigen Umsatzes aufgab. Der Hausbesitzer suchte nach einem Nachmieter, doch es fand sich niemand. Also entschloss er sich, das Geschäft selbst wieder aufzumachen. Knapp 100 000 Euro investierte er in Waren und Inventar. Doch nach nicht mal einem Jahr schloss der Laden wieder. In Inhaber war selbst krank und verstarb kurz vor einem Operationstermin.

Die Nachfahren haben nach eigenen Angaben inzwischen bereits zweimal Waren an die Radebeuler Tafel verschenkt. Der verbliebene Rest solle jetzt in der kommenden Woche verkauft werden. Interessenten als Nachfolger hätten bereits angefragt, hieß es.

