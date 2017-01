Ausverkauf bei Timeout in Görlitz Das Geschäft an der Berliner Straße muss schließen. Nächte Woche gibt es nun Rabatt auf alle Artikel – aber nur wenn die Kunden eine Sache nicht vergessen.

Im Timeout in Görlitz gibt es demnächst Kleidung zu stark reduzierten Preisen zu kaufen. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Im Bekleidungsgeschäft Timeout an der Ecke Berliner Straße und Hospitalstraße findet am nächsten Mittwoch ein Ausverkauf statt. In dem Geschäft werden Jeans, Pullover, Jacken und Mützen angeboten.

Die Artikel werden um 75 Prozent reduziert und nur gegen Bargeld zu erwerben sein, wenn der Verkauf von 10 bis 17 Uhr stattfindet. Schon im Herbst des vergangenen Jahres hatte das Geschäft geschlossen.

Bisher war ungewiss, was die Gründe für die Schließung kurz vor dem Weihnachtsgeschäft waren. Jetzt klärt ein Aushang in den Schaufenstern über die Insolvenz des Besitzers auf. Der Verkauf wird vom Industrieauktionshaus Perlick aus Limbach-Oberfrohna durchgeführt. (SZ/nf)

