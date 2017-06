Australier steigen in Sadisdorfer Bergbau ein Der Vertrag ist unterschrieben. Wie es nun im Kupfergrübner Stollen weitergeht – und anderswo.

Die Geologin Anja Ehser und ihr Kollege Jörg Reichert von der Deutschen Rohstoff AG sehen sich hier das Gestein im Kupfergrübner Stollen in Sadisdorf an. Als dieses Foto vor zwei Jahren entstand, haben sie sich vor allem für die Zinnvorräte in Sadisdorf interessiert, inzwischen ist auch Lithium in den Fokus gerückt. © Archiv/Kamprath

Altenberg. Die Deutsche Rohstoff AG mit ihrer Tochterfirma Tin International AG (deutsch: Zinn International) hat jetzt den Vertrag für eine Zusammenarbeit mit der Lithium Australia unterschrieben, wie die Aktiengesellschaft mit Sitz in Mannheim mitteilte. Das Partnerunternehmen hat seinen Hauptsitz in West Perth in Australien und ist, wie der Name schon sagt, auf die Gewinnung von Lithium ausgerichtet.

Damit wird das Sadisdorfer Projekt erweitert. Bisher hat sich die Deutsche Rohstoff AG vor allem für den Abbau der Zinnvorräte im Kupfergrübner Stollen in Sadisdorf interessiert, wie es auch in dem Namen der zuständigen Tochterfirma „Tin International“ zum Ausdruck kommt. Um das Zinnvorkommen herum findet sich auch Lithium in der Erde. Beide Metalle in einem Zug abzubauen, wäre wirtschaftlicher, als sich auf eins zu konzentrieren. Dazu kommen zwei weitere Punkte, welche die Ausweitung des Bergbauvorhabens interessant machen. Erstens halten die australischen Partner ein Patent über ein spezielles Aufbereitungsverfahren für Lithium. Dabei wird weniger Energie benötigt als bei herkömmlichen Verfahren, die mit Hitze arbeiten.

Zweitens wird weltweit eine steigende Nachfrage nach dem Metall erwartet. Es wird unter anderem in Lithium-Ionen-Akkus eingesetzt, die als Energiespeicher in vielen mobilen Geräten dienen – vom Handy bis zum Elektroauto.

In Deutschland ist Anja Ehser für das Projekt in Sadisdorf verantwortlich. Die 36-jährige Leipzigerin arbeitet als Vizepräsidentin für Geologie bei der Deutschen Rohstoff AG und ist vor Kurzem Jörg Reichert als Vorstand bei Tin International nachgefolgt. „Wir treiben jetzt die Explorationsplanung voran“, sagt sie. Es ist ja keine Neuigkeit, dass im Umfeld der Sadisdorfer Pinge auch Lithium zu finden ist. Bei Untersuchungen in den 1980er-Jahren wurde dort bereits Lithium gemessen. Doch die damaligen Erkenntnisse werden jetzt noch einmal überprüft und an verschiedenen Stellen ergänzt.

Das deutsch-australische Joint Venture arbeitet jetzt am Betriebsplan für die weitere Erzerkundung. Dieser soll in den nächsten Wochen beim Sächsischen Oberbergamt in Freiberg vorgelegt werden. In diesem Jahr sind auch noch Bohrungen vorgesehen, um weitere Daten zu den Lithiumvorräten in Sadisdorf zu bekommen. Voraussichtlich im Herbst sind diese Arbeiten geplant, sagt Anja Ehser.

Auf Lithium richten sich im Erzgebirge viele Hoffnungen. Auf tschechischem Gebiet hat diesen Monat in Cinovec/Böhmisch Zinnwald ein Erkundungsprogramm mit sechs Bohrungen begonnen, wie das Unternehmen „European Metal Holdings“ informierte. Auch wenn sein Name europäisch klingt, hat es seinen Sitz in West Perth, ebenso wie Lithium Australia.

Nördlich der Grenze in Sachsen erkundet eine Tochterfirma des Solarworld Konzerns die Lithium-Vorräte. Bei dem Projekt ist ein kanadischer Partner eingestiegen, und es läuft jetzt in der Verantwortung der „Deutsche Lithium GmbH“, die nur noch zur Hälfte Solarworld gehört. Daher kann es trotz der laufenden Insolvenz des Konzerns weiterarbeiten. Hier liegt bereits ein Betriebsplan beim Oberbergamt. Wenn von dort grünes Licht kommt, sollen weitere Bohrungen stattfinden, wie Armin Müller, Geschäftsführer der Deutsche Lithium GmbH, informierte. Es geht darum, die bisherigen Erkundungen, die nach europäischen Standards gelaufen sind, an die Anforderungen anzupassen, die in Kanada gelten. Vor allem mit Lithium weckt das Erzgebirge derzeit also Erwartungen bei Bergbauunternehmen in aller Welt.

