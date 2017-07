Aussterbende Art Es werden weniger und weniger – öffentliche Telefonzellen. Während es 2010 noch 27 in der Zittauer Kernstadt gab, sind es jetzt nur noch vier oder fünf.

Symbolbild © dpa

Es werden weniger und weniger – öffentliche Telefonzellen. Während es 2010 noch 27 in der Zittauer Kernstadt gab, sind es jetzt nur noch vier oder fünf: am Samariterinbrunnen auf der Neustadt, auf dem Rathausplatz, am Haberkornplatz und auf dem Bahnhofsvorplatz.

Die an der Brückenstraße an der ehemaligen Kaufhalle Ost sollte auch schon zurückgebaut sein. Zudem gibt es noch eine gelbe Telefonzelle an der Südstraße – allerdings ist das Telefon bereits verschwunden. Wie viele Jahre wohl noch vergehen werden, bis die Handys die öffentlichen Fernsprecher in Zittau endgültig besiegt haben? (SZ/tm)

