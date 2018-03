Ausstellung

Museum Alte Lateinschule, 304174:

9.30-16 Uhr „Kindheit in Großenhain 1945-1989“ – bis 25. März.

Frauen

Tanzzirkel, Waldaer Straße 18, 522858: 18 Uhr, Jazztanz.

SkZ Alberttreff, 502569: 19-20.30 Uhr Klöppelzirkel.

Kinder/Jugend/Familien

Kinder- und Familienservice, Marktgasse 1, 529700: 9.30-11 Uhr Kreativtreff für kleine Leute (ab 6 Monate); 16-17 Uhr Kreativkurs für Kinder ab 4 Jahre.

Familienzentrum der Diakonie, Naundorfer Straße 9, 5280941: 9.30-12 Uhr, Eltern-Kind-Gruppe (0-3 Jahre; Kosten 1,50 Euro);

14.30-17.30 Uhr Mädchengruppe (ab 10 Jahre).

Kinderbücherei/Lesebär: 14-17 Uhr – Frühlingsbasteleien.

Kino

Filmgalerie Großenhain, 525910:

17.30 Uhr: Die kleine Hexe; 17.30 Uhr: Wendy 2 – Freundschaft für immer; 19.45 Uhr: The Royal Oper House: Carmen; 20 Uhr: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Capitol Riesa, Hauptstraße 72, 03525 733779: 13.45, 17.30 Uhr: Black Panther; 13.45 Uhr: Jumanji: Willkommen im Dschungel; 14, 15.45 Uhr: Bundesstart: Die Biene Maja – Die Honigspiele; 14, 16 Uhr: Wendy 2 – Freundschaft für immer; 14.30, 16.15 Uhr: Die kleine Hexe; 16, 20.30 Uhr: Bundesstart: Game Night; 16.45, 20.15 Uhr: Bundesstart: Red Sparrow; 18 Uhr: Dieses bescheuerte Herz; 18.15 Uhr: Wunder; 19.45 Uhr: Fifty Shades of Grey – Befreite Lust; 20.15 Uhr: Black Panther (3D); 20.15 Uhr: Heilstätten.

Büchereien

Karl-Preusker-Bücherei, 502585:

10-18 Uhr.

Senioren

Begegnungsstätte, Alleegässchen 1, 38182: 18 Uhr Sprechstunde der Friedensrichterin.

Vereine

Kneippverein RG, 529660 oder 0172 8086526: Herzsport in der Turnhalle Zabeltitz – 16.45 und 17.45 Uhr.

