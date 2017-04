Ausstellung zu Repressalien im Heim Eine Wanderausstellung zeigt die DDR-Praxis der Umerziehung. Ein Kapitel betrifft Königstein.

Von 1949 bis 1955 gab es auf der Festung Königstein einen Jugendwerkhof. © dpa

Die Torgauer Wanderausstellung „Ziel: Heimerziehung“ macht Halt in Königstein. Vom 10. April bis zum 8. Mai ist sie im Treffpunkt in Königstein zu sehen. Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Geschichte der repressiven Heimerziehung in der DDR: in Kinderheimen, Spezialheimen und Jugendwerkhöfen. Besucher erhalten anhand von Fotos, Dokumenten und Begleittexten Informationen zu den verschiedenen Umerziehungseinrichtungen.

Ein persönlicher Zugang zum Thema wird möglich durch fünf Lebenswege ehemaliger Heimkinder. Mit der Ausstellung erinnert die Organisatorin, die Festung Königstein gGmbH, daran, dass es von 1949 bis 1955 auch auf der Festung einen Jugendwerkhof gab. 2019 soll es dazu eine Sonderausstellung geben, die derzeit vorbereitet wird. Bis jetzt ist noch zu wenig über die damalige Zeit bekannt, um ein umfassendes, ausgewogenes Bild zu zeichnen. Mit der Wanderausstellung aus Torgau soll bereits jetzt auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Denn die Festung sucht weiterhin nach Zeitzeugen, die bereit sind, über ihre Zeit im Jugendwerkhof Königstein zu sprechen.

Die feierliche Eröffnung der Ausstellung findet am Montag, dem 10. April, um 17 Uhr, statt. Museumspädagogin Maria Pretzschner, die derzeit die Sonderausstellung für 2019 plant, wird zum Thema und auch über den Jugendwerkhof Königstein sprechen. (kk)

