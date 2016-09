Ausstellung über NS-Zeit geplatzt Die erste Schau über Schicksale von Zwangsarbeitern war ein Erfolg. Die bereits angekündigte Neuauflage wird es vorerst nicht geben. Sie ist zu teuer.

Schau über Schicksale: Bei der Premiere der Ausstellung „Gröditz unterm Hakenkreuz“ schaute 2013 auch Bürgermeister Jochen Reinicke (M.) vorbei. © SZ-Archiv/A. Schröter

Es sind bewegende und traurige Schicksale: die Geschichte des Ukrainers Philipp Skljar, der von September 1942 bis Kriegsende im Zellstoffwerk schuften musste, oder die der Russin Antonina Dorogowa, die verdonnert wurde, in der Küche des Stahlwerks zu arbeiten. Die Geschichte der Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus auch in Gröditzer Betrieben Zwangsarbeit verrichten mussten, ist eine von Leid und Entbehrungen. Eindrucksvoll zeigte das die Ausstellung „Gröditz unterm Hakenkreuz“, die 2013 in der Kulturstätte Wolf zu sehen war. Etwa jeder vierte Gröditzer kam, um Einblicke in ein dunkles Kapitel der Stadtgeschichte zu bekommen. Jetzt sollte die Schau nach Gröditz zurückkehren. Der Chef des Gröditzer Demokratie-Bündnisses Norbert Ehme hatte das im Gröditzer Stadtrat Ende Juni verkündet. Doch daraus wird nun nichts. Was laut Ehme an einer „utopischen Preisvorstellung“ der Projektgruppe Zwangsarbeit liegt.

Der Berliner Verein hatte die Ausstellung 2013 recherchiert, vorbereitet und durchgeführt. Für die Neuauflage habe die Initiative ein Kostenangebot von 22 000 Euro unterbreitet, sagt Norbert Ehme. „Hätte ich das gewusst, dann hätte ich die Ausstellung gar nicht erst angekündigt.“ Aber es ist nicht nur die Summe an sich, die Ehme kritisiert. Auch mehrere Kostenpunkte seien fragwürdig. Unter anderem führe die Projektgruppe drei Monate Mietkosten für ihr Berliner Büro auf. Ihm scheine es, als wolle sich der Verein bereichern. Bei seinen Geldgebern habe er das Kostenangebot deshalb gar nicht vorgelegt, so Norbert Ehme.

„Natürlich ist das eine Menge Geld“, sagt Chris Humbs. Er ist der Vorsitzende des Vereins Projektgruppe Zwangsarbeit. Die Höhe der Kosten hält er aber für gerechtfertigt. Einerseits, da die Schau hochwertig sei. Zum anderen sei der Aufwand für die Schau enorm. Umsonst könne man die Ausstellungs-Architektur nicht nach Gröditz bringen. Mieten für Aufsteller und Transporter müssten ebenfalls einkalkuliert werden. „Das sind alles nur Durchlaufposten, da bleibt bei uns als Verein nichts hängen“, erklärt Chris Humbs. Die Büromiete müsse ebenfalls berechnet werden, weil vor der Schau erst einmal gesonderte Genehmigungen bei Zeitzeugen und Archiven eingeholt werden müssten. Dafür brauche es Mitarbeiter, die die Personen und Institute im fremdsprachigen Ausland kontaktieren. Eine Art General-Lizenz, die diese Arbeit vermeidet, dürfe die Projektgruppe nicht einholen, so sehen es laut Chris Humbs die Regeln der Geldgeber vor.

Nicht der erste Streit

Der Gröditzer Bündnis-Chef Norbert Ehme sagt, Kosten von etwa 10 000 Euro für die Ausstellung in Gröditz finde er vertretbar. In neue Verhandlungen mit der Projektgruppe will Ehme aber vorerst nicht einsteigen. Er hoffe darauf, dass es auch diesmal wie bei der Broschüre zur Ausstellung läuft. Auch da hatte die Projektgruppe zunächst einen Preis von 18 000 Euro für eine 500er-Auflage aufgerufen, was die Gröditzer als zu teuer zurückgewiesen hatten. Drei Jahre später kam in diesem Mai dann doch noch eine Broschüre – in 1 000er-Auflage für 7 000 Euro. Spender hatten die Produktion der Publikation finanziert.

