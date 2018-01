Ausstellung über düsteres Kapitel der Bahn eröffnet Mit „Sonderzüge in den Tod“ präsentiert das Schlesische Museum in Görlitz ab Freitag die Rolle der Bahn in der Zeit des Nationalsozialismus. Weitere Veranstaltungen sind unter www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

Mit der Ausstellung „Sonderzüge in den Tod“ beleuchtet das Schlesische Museum die Rolle der Deutschen Reichsbahn in der NS-Zeit. © Tobias Weger

Görlitz. In seiner Sonderausstellung „Achtung Zug!“ wirft das Schlesische Museum zu Görlitz einen ausführlichen Blick auf die Entwicklung der Eisenbahn in Schlesien seit 1842. Mit der am Freitag um 19 Uhr eröffnenden Ausstellung „Sonderzüge in den Tod. Die Deportationen mit der Deutschen Reichsbahn“ soll nun auch ein düsteres Kapitel der Bahn näher beleuchtet werden. Die auf zahlreichen Tafeln präsentierten Dokumente zeigen, wie die Deutsche Reichsbahn in den nationalsozialistischen Staat und dessen Ziele eingebunden war. Die Präsentation war von 2008 bis 2015 als Wanderausstellung in 44 Städten zu sehen.

Zum Auftakt am Freitag erinnert Dr. Markus Bauer an die Deportation der schlesischen Juden. Der Eintritt ist dabei frei. (szo)

zur Startseite