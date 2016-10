Ausstellung in der Stadtkirche Aus Anlass der Tschechisch- Deutschen Kulturtage werden experimentelle Zeichnungen und Grafiken in Sebnitz gezeigt.

In der Stadtkirche wird derzeit Kunst einer tschechischen Künstlerin ausgestellt. © Dirk Zschiedrich

Aktuell ist bis zur Sebnitzer Museumsnacht am 4. November in der evangelischen Stadtkirche Sebnitz eine Ausstellung der 18. Tschechisch-Deutschen Kulturtage zu sehen. Gezeigt werden Grafiken der Künstlerin Lenka Kahuda Klokockova. Die junge tschechische Künstlerin, geboren 1984 in Nordböhmen, ist Absolventin der Akademie der bildenden Künste Prag und der Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.

Klokockova setzt sich in ihrem Schaffen mit verschiedenen Möglichkeiten der visuellen Kunst und zeitgenössischen Techniken auseinander. Sie kombiniert diese und ergänzt sie mit eigenen Techniken. Neben Malerei, Zeichnung und Grafik widmet sich die Künstlerin auch der Schriftstellerei und dem grafischen Design. In ihren Werken finden sich ebenso abstrakte Motive wie auch Figurales und Porträts. Die Ausstellung in der Sebnitzer Stadtkirche präsentiert vor allem Klokockovas experimentelle Zeichnungen und Grafiken aus dem Zyklus „Substanzen“.

Eine weitere Veranstaltung der Tschechisch-Deutschen Kulturtage findet am 23. Oktober in der Stadtkirche statt. Das Ensemble Mathesius aus Prag spielt „Musik aus der Blütezeit des Adelsgeschlechts der Herren von Rosenberg aus Südböhmen“. Das Ensemble Mathesius musiziert Motetten aus Manuskripten der Kaplanbibliothek in Cesky Krumlov und und präsentiert die Vielfalt der geistlichen Musik Südböhmens im 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts – eine Veranstaltung der Brücke/Most-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Konzertreihe „Musik in Peter Paul“. (SZ)

Lenka Kahuda Klokockova: Zyklus „Substanzen“, Ausstellung in der Peter-Paul-Kirche Sebnitz, Kirchstraße 7. Finissage am 4. November ab 19 Uhr im Rahmen der Sebnitzer Museumsnacht. Der Eintritt ist frei.

