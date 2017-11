Ausstellung für eine Nacht und einen Tag Junge Leute zeigen ihre Kunst für nur 24 Stunden. Ort des Geschehens ist der Lipsiusbau an der Brühlschen Terrasse.

Die Staatlichen Kunstsammlungen wagen ein Experiment. © R. Michael

Behängt mit großen Taschen pilgerten am Freitag und Sonnabend jede Menge junge Leute auf die Brühlsche Terrasse. Ihr Ziel war der Lipsiusbau, in dem die Jungen Freunde der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) ihre alljährliche Herbstparty „Lipsius Vibes“ feiern. Das untere Foyer wird dank Rhino Soulsystem aus Hamburg und Marc Machulle aus Dresden an diesem Dienstag zum Dancefloor.

Oben in der Ausstellungshalle gibt es Kunst zu sehen – ganz ohne kuratorisches Konzept. Es ist ein Experiment, wie es das in Dresden noch nie gab: Wer zuerst da war, bekam den besten Platz. „Die Resonanz war riesig“, sagt Maria Krusche, Geschäftsführerin des Freundeskreises der SKD Museis Saxonicis Usui. 150 Kreative zwischen 18 und 35 Jahren durften am Wochenende ihre Grafiken, Zeichnungen, Aquarelle, Gemälde, Fotografien, Kollagen in den Lipsiusbau bringen und an dort aufgestellten Bauzäunen befestigen. „Wir schätzen, dass knapp die Hälfte professionelle Künstler und Studenten sind. Die anderen sind Autoditakten“, sagt Maria Krusche. Sie schwärmt von dem Gewusel in der Ausstellungshalle und von der Sorgfalt und der Energie, mit der die Künstler ihre Bilder hängten.

Diese ganz besondere Kunstnacht beginnt am Dienstag, 21 Uhr. Die Ausstellung ist nach der Party nur noch am Mittwoch, dem Buß- und Bettag, von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt am Mittwoch ist frei. Party-Tickets kosten 9 Euro.

zur Startseite