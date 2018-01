Aussteller zeigen Jobs der Zukunft Ende Januar präsentieren sich 80 Firmen in Bautzen. Sie werben mit Ausbildungsplätzen um den Nachwuchs.

Das Bergbauunternehmen Leag war auch schon im Vorjahr beim Zukunftsnavi in der BA Bautzen vertreten und ist auch diesmal wieder mit dabei. © Archivfoto: Carmen Schumann

Bautzen. Die Ausbildungsmesse Zukunftsnavi findet nun schon zum fünften Mal statt. Mit dabei sind in diesem Jahr so viele Aussteller wie noch nie. Am 27. Januar werden in der Staatlichen Studienakademie 80 Stände aufgebaut sein. Wie die Rektorin der Bildungseinrichtung Prof. Barbara Wuttke sagt, rekrutiert sich der Zuwachs vor allem aus Firmen, die wieder ausbilden wollen und ihre Stellen besetzen möchten. Mit dabei sind neben Ausbildungsbetrieben aus allen Bereichen des produzierenden Gewerks aber auch weiterführende Schulen aus dem Landkreis, die Handwerkskammer und beratende Einrichtungen, wie die Arbeitsagentur, das Jobcenter oder die Karriereberatung der Bundeswehr. Angesprochen werden sollen vor allem Schüler der Klassen acht bis zehn und deren Eltern, sowie alle anderen jungen Erwachsenen, die sich beruflich neu orientieren möchten oder studieren wollen. Der Vorteil für die teilnehmenden Firmen ist, dass sie sich kostenfrei präsentieren können. Das sei durchaus nicht bei allen derartigen Messen so, sagt der Chef der Arbeitsagentur Thomas Berndt, der die Veranstaltung mit organisiert. Er freut sich, dass immer mehr Unternehmen erkennen, wie wichtig es ist, um junge Leute zu werben. Es sei leider immer noch zu wenig bekannt, wie viele tolle und zukunftsfähige Berufe man in der Region erlernen kann. „Die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt waren noch nie so gut wie momentan“, sagt er. Auch sei es ein ganz großes Plus, dass im Landkreis Bautzen leistungsfähige Berufsschulstandorte vorhanden sind, die unbedingt erhalten bleiben müssen.

Sabine Gotscha-Schock von der Kreishandwerkerschaft lobte das Zukunftsnavi als ein Instrument, das dafür gesorgt habe, dass es, wenn auch in kleinen Schritten, wieder vorangeht mit der Besetzung von Ausbildungsplätzen in den Handwerksberufen. Im letzten Jahr seien in ihrem Zuständigkeitsbereich 457 Ausbildungsverträge in 80 verschiedenen Berufen abgeschlossen worden, sagt sie. Allerdings seien Dienstleistungsberufe nicht sehr gefragt, oft auch deshalb, weil die Schüler falsche Vorstellungen davon haben. Beim Zukunftsnavi könnten sie diese korrigieren.

Das Zukunftsnavi findet am 27. Januar von 9 bis 13 Uhr in der Staatlichen Studienakademie, Löbauer Straße 1 statt.

