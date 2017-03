Aussicht auf neue Jobs in Neukirch Trumpf Sachsen nimmt eine Montagehalle in Betrieb – und hat schon die nächsten Erweiterungspläne.

Um 4 000 Quadratmeter wurde die Produktionsfläche erweitert – die neue Montagehalle schließt an eine bestehende Halle an.

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller leitet die Trumpf-Gruppe mit über 11 000 Mitarbeitern weltweit. In Neukirch beschäftigt der Konzern 437 Frauen und Männer. Die Weichen stehen auf Wachstum.

Mehrere Dinge verbinden die Big Band der Kreismusikschule Bautzen und den Werkzeugmaschinenproduzenten Trumpf Sachsen GmbH in Neukirch. Beide sind langjährige Partner. Da lag es nahe, dass die Musiker zur feierlichen Einweihung einer neuen Montagehalle am Dienstag aufspielten. Und beide haben mit Blech zu tun. Jeder auf seine Art.

Nach einem „fulminanten musikalischen Auftakt“ griff Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsführung des Unternehmens Trumpf mit Sitz im schwäbischen Ditzingen, diese Bindungen auf, indem sie zu Beginn ihrer Festrede sagte: „Was man aus Blech machen kann. Wenn man es kann.“

Nicola Leibinger-Kammüller, Jahrgang 1959 und promovierte Germanistin, ist eine der innovativsten und in Zeiten von Brexit und nationaler Abschottung in den USA gefragtesten Unternehmerinnen Deutschlands. Weil sie beiden etwas entgegenzusetzen hat. Ins Neukircher Trumpf-Werk kam sie nicht nur, um eine neue, 4 000 Quadratmeter große Produktionshalle einzuweihen. Sie schaute vor allem nach vorn – und skizzierte Pläne, die die Oberlandgemeinde als ein Zentrum des Maschinenbaus in den kommenden Jahren weiter stärken werden. Die neue Halle, in deren Bau und Ausstattung fast zwölf Millionen Euro flossen, sei „nur der erste Teil eines Masterplanes, der in den nächsten Jahren umgesetzt wird“, sagte die Konzernchefin. Und sie versicherte: „Der Ausbau des Standortes Neukirch wird deshalb weitergehen.“

Planungen für weitere Gebäude

Der Platz für künftige Erweiterungen auf dem jetzigen Betriebsgelände ist erschöpft. Der für Trumpf Neukirch aufgelegte Masterplan sieht deshalb vor, die gegenüberliegende Fläche, auf der sich zurzeit der Betriebsparkplatz befindet, zu überplanen und dort in der Perspektive weitere Betriebsgebäude zu errichten. Der Parkplatz könnte in diesem Fall hinter die Eisenbahngleise verlegt werden. Wann das Unternehmen das nächste Mal baut, ist allerdings noch nicht entschieden.

Innerhalb der global agierenden Trumpf-Gruppe ist das Neukircher Werk auf die Herstellung großer Laserschneidmaschinen sowie sämtlicher Automatisierungskomponenten spezialisiert. Vor allem diese Baugruppen werden in der neuen Halle montiert – und weltweit vertrieben. Eine wachsende Zahl von Aufträgen, aber auch die gewachsenen Dimensionen dieser Baugruppen machten den Neubau erforderlich. Gerade auf dem Gebiet der Automatisierung liegen langfristig die Chancen für den Neukircher Betrieb. Nicola Leibinger-Kammüller: „Mit einem Jahresumsatz von 370 Millionen Euro sind die USA unser zweitwichtigster Markt nach Deutschland. Wir haben dort Großes vor, auch und gerade aus Sachsen heraus.“

Neukircher Know-how für Chicago

Die Trumpf-Gruppe plant in den USA Automatisierungsprojekte, mit denen sie die großen industriellen Kunden gewinnen möchte. In Chicago wird, auch mit Neukircher Know-how, die Zukunft vorweggenommen. Voraussichtlich im September eröffnet Trumpf in der Millionenstadt eine Musterfabrik. Darin wird die gesamte Produktion digital miteinander vernetzt sein – vom Auftrag über die Konstruktion und die Fertigung bis zur Auslieferung. Industrie 4.0 nennen es die Fachleute. Neu an dem Projekt ist die Idee, dass das Ganze als gläserne Fabrik konzipiert ist. Interessierte können einen Blick in die Produktion werfen. Angesichts der aktuellen Meinungsverschiedenheiten über Freihandel und Strafzölle wirbt die Konzernchefin für offene Gesellschaften auf beiden Seiten des Atlantiks. Brexit und Renationalisierungstendenzen in Europa hält sie entgegen: „Ohne den europäischen Binnenmarkt gäbe es in Deutschland keinen erfolgreichen Maschinen- und Anlagenbau.“

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich nannte in einem Grußwort die Halle „etwas ganz Besonderes“ – sowohl was die Architektur angeht als auch das, was in dem Gebäude geschieht. Die Halle stehe für Innovation, attraktive Arbeitsplätze auch im ländlichen Raum und ein kontinuierliches Wachstum seit mehr als zwei Jahrzehnten. Stanislaw Tillich würdigte nicht nur die Unternehmerfamilie Leibinger, sondern auch „einen Bürgermeister, der Unternehmen willkommen heißt“.

Gemeinde will Gewerbeflächen erschließen

Rathauschef Jens Zeiler berichtete von gemeinsamen Bestrebungen von Gemeinde, Firma Trumpf und der Landestalsperrenverwaltung, Voraussetzungen dafür zu schaffen, damit der Maschinenbauproduzent weiter wachsen kann. Geplant ist in Betriebsnähe der Bau eines Regenrückhaltebeckens, welches das Hochwasserrisiko für große Teile Neukirchs minimieren soll. Die Gemeinde selbst will in der Nachbarschaft ein Gewerbegebiet erschließen, „in dem sich auch Zulieferer von Trumpf niederlassen können“, sagte der Bürgermeister. Teil dieser Pläne ist auch der Bau einer zweiten Zufahrtsstraße zur Firma.

Die Zahl der Trumpf-Mitarbeiter in Neukirch werde in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiter wachsen, stellte Nicola Leibinger-Kammüller in Aussicht. Zahlen für die Zukunft wurden noch nicht genannt. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 437 Frauen und Männer – rund 50 mehr als am gleichen Standort im letzten Jahr der DDR, damals Rationalisierungsmittelbau des „Fortschritt“-Kombinates, angestellt waren, sagte Dr. Harry Thonig, einer der beiden Geschäftsführer vor Ort. 1986 fanden die Ostsachsen und die Schwaben zusammen – die Neukircher hatten eine neue Maschine konstruiert und bekamen im gesamten Ostblock keinen Laserkopf dafür. „Zum Glück!“, wie Harry Thonig im Rückblick sagt. Denn Trumpf konnte und durfte liefern. Seit 1998 investierte der Familienbetrieb 72 Millionen Euro in Neukirch. Mit der jüngsten Investition setze die Unternehmerfamilie „ein Zeichen für Mut, Zuversicht und Selbstvertrauen. Das ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte Roger Kluth, ebenfalls Geschäftsführer bei Trumpf Sachsen.

