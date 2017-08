Aussicht auf Lorbeeren Mehrere Firmen aus dem Rödertal bewerben sich um einen Mittelstandspreis. Sie haben schon die ersten Hürden ggenommen.

Die Großröhrsdorfer Firma ONI Temperiertechnit Rhytemper an der Pulsnitzer Straße. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Großröhrsdorf ist gleich mehrfach im 23. Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes“ vertreten. Für den wurden fast 5 000

Kandidaten aus 16 Bundesländern nominiert. 839 Bewerber erreichten in diesem Jahr die vorletzte Wettbewerbsstufe. Dazu gehören auch die Stadt Großröhrsdorf, die unter anderem von den Firmen Meditech Sachsen und Bürkert Werke für den Sonderpreis „Kommune des Jahres“ vorgeschlagen wurde. Außerdem erreichte die international tätige Firma ONI Temperiertechnik Rhytemper aus Großröhrsdorf die vorletzte Wettbewerbsstufe.

Die Stadt Großröhrsdorf biete ortsansässigen Unternehmen und neuen Investoren mit dem Team der Wirtschaftsförderung kompetente und unternehmerisch denkende Ansprechpartner, die sich um sämtliche Belange kümmern, heißt es. Der Großröhrsdorfer Wirtschaftsförderer stehe den Unternehmen sowohl verwaltungsintern als auch -extern als Lotse zur Seite. Innerhalb der Wettbewerbsregion Sachsen muss sich Großröhrsdorf nun gegenüber drei weiteren Städten mit seinen mittelstandsfreundlichen Aktivitäten behaupten.

Die ONI-Muttergesellschaft in Lindlar hat die Auszeichnung „Großer Preis des Mittelstandes“ bereits fünfmal gewonnen. Nun schickt sie die Großröhrsdorfer Tochtergesellschaft für die Region Sachsen ins Rennen. ONI ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen als Hersteller von Kühl- bzw. Temperiersystemen für Werkzeuge. Die werden unter anderem in der Kunststoffindustrie und in der Metallverarbeitung verwendet. Die Systeme helfen, Zeit und Geld zu sparen. ONI hat 36 sächsische Mitbewerber um den Preis. Die Gewinner-Unternehmen und -Kommunen werden von einer Jury ausgewählt und

im September 2017 im Rahmen einer Auszeichnungsgala geehrt. Ausgelobt wird der Preis von der Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung. (SZ)

