Außergewöhnliche Segensgebete Die Krankenhausseelsorge bei den Kamenzer Maltesern hilft Frauen und Männer mit Kinderwunsch.

Das Malteser Krankenhaus St. Johannes bietet in den kommenden Wochen Segensgebete. © René Plaul

Kamenz. Das Malteser Krankenhaus St. Johannes bietet in den kommenden Wochen Segensgebete für Frauen und Männer mit Kinderwunsch, für Menschen in froher Erwartung sowie für Eltern mit Neugeborenen an. „Kinder sind oft die Krone einer liebevollen Beziehung“, sagt Krankenhausseelsorger Vincenc Böhmer. „Doch der Weg dahin kann sehr beschwerlich sein.“ Einerseits sei eine Schwangerschaft weder selbstverständlich noch planbar, andererseits habe man deren glücklichen Ausgang nicht allein in der Hand. „Wir können uns Gott mit unserem Kinderwunsch und unserer Hoffnung in der Schwangerschaft anvertrauen und ihm unsere Sorge und Bitte ins Herz legen“, sagt Vincenc Böhmer.

Aber auch Mütter und Väter, die vor Kurzem Eltern geworden sind, will er mit einem Segensgebet unterstützen. „Gott kann uns beistehen, den Weg für unsere Kinder liebevoll zu gestalten.“ Zu diesem Segensgebet für Eltern, Kinder und Familie lädt Vincenc Böhmer am Freitag, dem 26. Januar, um 16 Uhr in die Krankenhauskapelle ein. Das Segensgebet für Kinderwunsch und Schwangerschaft findet am Mittwoch, dem 7. Februar, um 18 Uhr am gleichen Ort statt. (SZ)

