Kommentar Außergewöhnliche Nachbarschaftshilfe DA-Reporterin Tina Soltysiak über Gewerbetreibende in Striegistal.

Tina Soltysiak ist Reporterin beim Döbelner Anzeiger. © André Braun

In Mittelsachsen gibt es mehr als 11 100 Kleingewerbetreibende. Das Potenzial der dörflichen Region wird dabei oft unterschätzt. Die Gemeinde Striegistal hat nämlich nicht nur eine wirklich reizvolle Natur, sondern auch ungewöhnliche Unternehmen zu bieten. Die gilt es zu bewerben. Ein großes Budget ist bei kaum einem der Kleinunternehmer drin. Da sind pfiffige Ideen gefragt. Die hatten die Firmenchefs in Striegistal zweifelsohne. Sie haben erkannt, dass es sinnvoller ist, freiwillige Netzwerke einzugehen – jenseits aller Konkurrenzgedanken. Gemeinsam legten sie die Imagebroschüre „Striegistal.jetzt“ auf. Die sowie das Vorbild „Döbeln.jetzt“ haben sich mittlerweile sogar bis in den Westen der Bundesrepublik rumgesprochen. Eine wirklich außergewöhnliche Nachbarschaftshilfe.

Die Striegistaler zeigen einen besonderen Unternehmergeist. Sie haben den Mut, auf dem Dorf Firmen zu führen, die auch in der Region zum Teil vergeblich ihresgleichen suchen. Damit haben sie nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Sondern die Frauen und Männer sind auch mit viel Herzblut dabei. Neben den Spezialitäten gibt es in Striegistal auch Handwerker, Bäcker, Fleischer und Bankfilialen. All das trägt zu einem aktiven Dorfleben bei. Daran könnten sich sogar einige Städte ein Beispiel nehmen.

