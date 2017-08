Außergewöhnliche Diebstähle In Wilsdruff wurde das Netz eines Fußballtors gestohlen, in Sebnitz ein Mähroboter – der Polizeibericht.

Unbekannte Diebe sind zwischen Dienstag und Donnerstag vergangener Woche über den Außenzaun des Wilsdruffer Parkstadions gestiegen. Sie schnitten das Netz eines Fußballtores ab und klauten es. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 120 Euro an.

In Sebnitz haben Unbekannte von einem Grundstück am Ahornweg in Hainersdorf am Sonntagvormittag einen Mähroboter der Marke „Worx“ gestohlen. Das Gerät mähte zum Zeitpunkt des Diebstahls auf dem Grundstück eine Wiese. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

