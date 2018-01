Fußball-Landesliga „Außer Spesen nichts gewesen“ Vom Rückzug des VFC Plauen 2. sind alle Teams aus dem Landkreis betroffen. Den RBC trifft es doppelt hart.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Riesa/Großenhain/Radebeul. Fußball wird ja nicht selten scherzhaft als „Glücksspiel unter freiem Himmel“ bezeichnet. Das Lachen dürfte rund um den Jahreswechsel den drei Landesligisten aus dem Elbland allerdings kurzzeitig vergangenen sein. Denn mit dem Rückzug des Tabellenschlusslichts VFC Plauen sind durch den Sächsischen Fußballverband auch automatisch alle Spiele der Vogtländer annulliert worden.

Besonders hart trifft dies den Radebeuler BC. Ohnehin mit Problemen in der Herbstrunde, büßen die Schützlinge von Trainer Matthias Müller jetzt gleich sechs Punkte ein. Denn die Radebeuler hatten das Rückrundenspiel gegen Plauen noch vor der Winterpause 2:0 und auch die Hinrundenbegegnung im August mit 4:1 gewonnen. Für den Radebeuler BC wurden damit aus 20 Punkten plötzlich nur noch 14, die Mannschaft ist damit bedrohlich nah an die Abstiegszone geraten.

Der Kommentar auf der Vereinshomepage hatte dann schon wieder so etwas wie Galgenhumor. „Außer Spesen nichts gewesen“, überschrieb man dort die geschaffene Situation. Den Kopf in den Sand stecken werden die Radebeuler deswegen nicht. Schon an diesem Wochenende beginnt die Serie von Testspielen mit einer Begegnung gegen den Radeberger SV. Zur Wochenmitte folgt ein echter Härtetest bei Budissa Bautzen. Weitere Tests folgen, ehe es am 24. Februar gegen den VfL 05 Hohenstein-Ernstthal wieder um Meisterschaftspunkte geht.

Auch Stahl Riesa und der Großenhainer FV verlieren ihre Punkte aus den siegreich gestalteten Spielen gegen Plauen im Herbst. Die Elbestädter hatten die Vogtländer Ende September auf heimischem Rasen mit 7:0 weggefegt. Die Großenhainer hatten ihr Spiel ebenfalls daheim drei Wochen später nur mit viel Mühe 2:1 gewonnen.

Schade ebenfalls: Die Schützlinge von Trainer Andreas Jachmann haben dadurch auch die vorübergehende Tabellenführung abgeben müssen. Denn der FC Lößnitz geht als Nutznießer des Plauener Rückzugs hervor. Lößnitz hatte sein Heimspiel im November überraschend 0:1 verloren, so dass sich für den nunmehrigen Tabellenführer bei der Punktzahl nichts ändert. Die Erzgebirgler haben jetzt zwei Punkte Vorsprung vor dem GFV, allerdings auch ein Spiel mehr absolviert. Großenhain, das am Montag wieder ins Training einsteigt, absolviert sein Nachholespiel bei den Kickers Markkleeberg am 17. Februar.

Der VFC Plauen hatte den Rückzug seiner Landesligamannschaft kurz vor Weihnachten bekanntgegeben. Einige Spieler des Teams haben den Verein inzwischen verlassen, andere sollen in die 1. Mannschaft integriert werden. Die spielt in der NOFV-Oberliga Süd und belegt dort derzeit den dritten Platz.

Gründe für den Rückzug liegen in der finanziellen Situation des Vereins. Hinter vorgehaltener Hand war lange damit gerechnet worden. Zuletzt, nachdem ein Landesliga-Spiel ausfiel, weil das Team nicht genügend Spieler auf den Platz brachte.

