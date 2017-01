Außenstelle in Bautzen? Das Interesse an den Unterlagen der Stasi ist ungebrochen. Jetzt gibt es den Vorschlag für eine neue Außenstelle der Behörde.

Viele Menschen warten auch 27 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung noch auf Einsicht in ihre Stasi-Unterlagen. Vielleicht ist das künftig auch direkt in Bautzen möglich. © dpa/dpaweb

Auch im Jahr 27 des vereinten Deutschlands ist das Interesse an den Unterlagen der DDR-Staatssicherheit groß. Der Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Lutz Rathenow, schlägt nun vor, eine Außenstelle seiner Behörde in Bautzen einzurichten – wo auch Beratungen auf Sorbisch angeboten werden. Damit steht er im Widerspruch zur Meinung einer Expertenkommission, die vorgeschlagen hatte, die Stasi-Akten ins Bundesarchiv zu überführen. Es sei wichtig, dass die Akteneinsicht ortsnah erfolgen könne, sagte Rathenow MDR Aktuell. Die derzeit drei Außenstellen in Dresden, Leipzig und Chemnitz seien „im Grunde eher nicht ausreichend“. Menschen in Ostsachsen hätten derzeit keine Möglichkeit, dicht am Wohnort Akten einzusehen. Beratungen seien in Sachsen derzeit wieder stärker gefragt, „weil Kinder und Enkel plötzlich Stasi-Akten-Kopien im Nachlass der Eltern entdecken. Sie haben Fragen, was das bedeutet.“ (dpa)

