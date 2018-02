Außenspiegel gestohlen

Dresden. Unbekannte haben sich in der Nacht zu Sonnabend auf dem Nachtflügelweg und der Eibauer Straße in Bühlau an vier abgestellten Mercedes zu schaffen gemacht. Laut Polizei zerschnitten sie die Verkabelung aller Außenspiegel und stahlen die Spiegelgläser. Bislang gibt es keine Angaben zum Stehl- und Sachschaden.

In Striesen wurde in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagabend zudem ein VW Touran gestohlen. Das elf Jahre alte Fahrzeug hat einen Wert von rund 4 000 Euro. (SZ/lba)

