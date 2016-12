Außenspiegel abgetreten und gepöbelt

Am Freitag in den späten Abendstunden beobachteten Zeugen einen 26-jährigen Mann, wie er am Grünewaldring an einem Opel den linken Außenspiegel abtrat, informierte die Polizei. Noch bevor die gerufene Polizeistreife vor Ort eintraf, trat er an einem ebenfalls parkenden Audi einen weiteren Außenspiegel ab. Als ihn schließlich die Polizeibeamten ansprachen, beleidigte er diese und versuchte, sie zu schlagen. Der offensichtlich alkoholisierte Herr, welcher einen Atemalkoholtest ablehnte, wurde einem Arzt vorgestellt. Anschließend konnte er seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. (red/aw)

