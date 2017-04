Tischtennis Außenseiter holt Verbandspokal Die Damen des Döbelner SV haben beide Spiele in der Finalrunde gewonnen. Nun starten sie bei der deutschen Pokalmeisterschaft.

Stand in dieser Saison nicht nur in der Meisterschaft, sondern auch im Pokal im Aufgebot des Döbelner SV: Stefanie Schade. © Jörg Schreiber

Als Außenseiter starteten die Damen des Döbelner SV in das Sächsische Verbandspokalfinale und als neuer Titelträger hat sich die Mannschaft für die Deutsche Pokalmeisterschaft qualifiziert. Mit dem LTTV Leutzscher Füchse III und dem TTC Elbe Dresden II standen den Gastgeberinnen zwei Sachsenliga-Konkurrenten gegenüber, welche sich in der gerade abgelaufenen Meisterschaft deutlich vor den DSV-Damen platzieren konnten.

Die Partie gegen den LTTV Leutzscher Füchse III gewann der Döbelner SV mit 4:3. Dabei sahen die Gäste nach der reichlichen Hälfte der Begegnung fast wie der sichere Sieger aus. Nach der 3:2-Führung fehlte dem Sachsenliga-Titelträger nur noch ein Spiel zum Pokalgewinn. Und die Leipzigerinnen brachten mit der Ex-DSV-Spielerin Maja Meyer sowie Kerstin Meusch und Ann-Kathrin Binner ihr derzeit bestes Aufgebot an den Start. Doch die Gastgeberinnen machten ihnen einen dicken Strich durch die Rechnung. Denn nach dem dritten Punkt der Leipzigerinnen, den Maja Meyer im direkten Duell gegen Anja Böhle mit einem 3:1 sichern konnte, drehten die Döbelnerinnen das Spiel.

Zuerst gewann Jessica Gückel nach 0:1-Rückstand bereits ihre zweites Einzel in vier Sätzen. Und das entscheidende siebente Spiel ging anschließend mit einer überzeugenden Leistung an Evelin Dathe. Mindestens genau so wichtig war der Sieg im Auftakteinzel von Anja Böhle. Die 32-Jährige konnte sich in der einzigen Partie über die volle Distanz mit 3:2 durchsetzen.

Etwas anders war der Spielverlauf in der Partie gegen den TTC Elbe Dresden II. Gleich in den ersten beiden Begegnungen gewannen Evelin Dathe und Jessica Gückel mit 3:0 beziehungsweise 3:1. Diesen Vorsprung gaben die Döbelnerinnen im weiteren Verlauf der Begegnung nicht mehr aus der Hand. Zwar konnte nun auch der Tabellenfünfte punkten, doch auch die Gastgeberinnen hatten noch genügend Reserven, um den 4:2-Erfolg zu sichern. (DA/jsc)

