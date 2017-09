Außenbecken ist wieder nutzbar In einem Teil der Kirschauer Körse-Therme ist die Beseitigung von Flutschäden abgeschlossen. Doch es bleibt noch einiges zu tun.

Das Außenbecken der Kirschauer Körse-Therme kann wieder genutzt werden. © Uwe Soeder

Das Außenbecken der Körse-Therme kann jetzt wieder genutzt werden. Darüber informiert Henriett Pietsch vom Kirschauer Ganzjahresbad. Die Bauarbeiten am Becken und dessen unmittelbarer Umgebung sind seit Mitte der Woche abgeschlossen. Abnahme und Freigabe durch das Gesundheitsamt sind erfolgt.

Am Außenbecken wurden Hochwasserschäden beseitigt. Es war unterspült und dadurch abgesackt, stand nicht mehr gerade. Unter dem Becken hatte sich ein Hohlraum gebildet. Das Loch wurde verfüllt. Das vorher geflieste Becken ist jetzt mit Edelstahl ausgekleidet. Die Massagedüsen und die Unter-Wasser-Sitzbank blieben erhalten. Im Filterkreislauf wurden moderne Pumpen installiert, die weniger Strom verbrauchen als die alten. Das Gelände um das Becken wurde neu befestigt. Der benachbarte Biergarten wird allerdings erst im nächsten Jahr wieder nutzbar sein. Derzeit steht darauf ein Interimsbau, in dem provisorische Duschen und Toiletten untergebracht sind. Denn auch an Sanitärräumen im Umkleidebereich der Körse-Therme gab es Flutschäden. Fußboden und Wände waren durchnässt. Die Arbeiten sollen demnächst beendet werden, sodass dann auch dieser Bereich wieder nutzbar ist. (SZ/ks)

