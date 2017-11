Außenanlagen für das Kinderschloss kosten mehr Der Grund sind Auflagen des Denkmalschutzes. Die Baustelle in Jänkendorf kann Sonnabend besichtigt werden.

So sah die Baustelle des Kinderschlosses vor zwei Jahren aus. © André Schulze

Jänkendorf. Baufirmen zu bekommen, ist für die Gemeinde Waldhufen schwierig geworden. Das zeigt sich bei den jüngsten Ausschreibungen zur Sanierung des Herrenhauses in Jänkendorf zum Kinderschloss. Heike Hübner vom Bauamt der Gemeinde sagte im Gemeinderat am Donnerstag, dass von den sieben angeschriebenen Firmen für die Außenanlage nur eine ihr Angebot abgegeben hat. Ähnlich zeigt sich das beim Metallbau und den Schlosserarbeiten. Dafür wurden fünf Firmen angefragt, eine bewarb sich um den Bauauftrag.

Dennoch muss das Kinderschloss fertig werden, auch wenn es in diesem Jahr wie vorgesehen nicht mehr zu schaffen ist. Ziemlich spät ausgeschrieben wurden die Auenanlagen, für die der Gemeinderat jetzt den Bauauftrag vergab. Diesen übernimmt für rund 155 000 Euro das Löbauer Unternehmen STL. Kritisiert vom Gemeinderat wurde, dass statt der geplanten 108 000 Euro Waldhufen nun rund 47 000 Euro mehr bezahlen muss. Heike Hübner begründete das mit dem erweiterten Leistungsumfang der Arbeiten. Diese resultieren aus der nachträglich geforderten „Qualifizierten Freiflächenplanung“ durch das Landesamt für Denkmalschutz. So sind die Wege mit Granitsteinen beziehungsweise mit Asphalt zu versehen, was die Kosten steigen lässt.

Angebote liegen der Gemeinde inzwischen auch zu den Schlosserarbeiten und für die Schließanlage vor. Beide Lose wurden nach einem unbefriedigenden ersten Ergebnis noch einmal ausgeschrieben. Die Schlosserarbeiten übernimmt die Firma Weiner aus Ludwigsdorf für knapp 35 000 Euro und für die Schließanlage wird der Handwerksbetrieb Flögel aus Niesky für rund 4 000 Euro tätig.

Ausstehend ist noch die letzte Vergabe für dieses Bauvorhaben. Es betrifft den Zaun um das Grundstück. Die Ausschreibung soll wiederholt werden, weil kein passender Zaun laut Vorgabe erhältlich ist.

Tag der offenen Baustelle am Sonnabend, von 14 bis ca. 17 Uhr, im Kinderschloss in Jänkendorf.

