Außenanlagen der Kita werden gebaut Ein Teil des Außenbereichs des Hauses Kinderglück in Sebnitz wird saniert. Dafür fließen mehrere zehntausend Euro Fördermittel.

40 000 Euro Fördergeld bekommt die Stadt. © dpa

Ein Teil der hangseitigen Außenanlagen in der DRK-Kindertagesstätte Haus Kinderglück auf der Langen Straße in Sebnitz werden saniert. Geplant ist unter anderem, einen Teil der Treppe in dem terrassenförmig angelegten Gelände zu erneuern. Außerdem muss die Stützmauer an der Finkenbergstraße gebaut werden. Laut Vergabebeschluss starten die Arbeiten schon in wenigen Tagen und sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Die Baukosten belaufen sich auf etwa 54 000 Euro. Die Stadt bekommt dafür Fördermittel in Höhe von 40 000 Euro. (SZ)

