Ausschusssitzung geplatzt An der Rathaustür klemmte die Entscheidung des Technischen Ausschusses. Nun muss die Tagung wiederholt werden.

Weil eine Tür am Rathaus klemmte, muss der Technische Ausschuss nachsitzen. © Archiv: Egbert Kamprath

Als am Mittwochabend auf allen Sendern die Nachricht über den Rücktritt von Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) lief, rüttelte die SPD an der Tür – nicht bei der sächsischen Staatsregierung, aber im Dippoldiswalder Rathaus. Stadträtin Gisela Wohlgemuth wollte noch schnell zur Sitzung des Technischen Ausschusses eilen, der inzwischen nichtöffentlich tagte, aber sie konnte an der schweren Rathaustür rütteln, wie sie wollte, es rührte sich nichts. Die Tür war verrammelt. Besucher konnten zwar die Stadtverwaltung auf diesem Weg verlassen – da funktioniert vermutlich aus Sicherheitsgründen der Schließmechanismus immer –, aber nicht mehr ins Rathaus hineingelangen. Die Tür war von außen zu.

Als das bemerkt wurde, hat Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) die Sitzung sofort abgebrochen, wie er auf SZ-Nachfrage informierte. Denn keiner konnte mit Sicherheit sagen, ob zuvor auch schon andere Personen an der Sitzung teilnehmen wollten und ebenfalls vor verschlossener Tür standen. Um die Öffentlichkeit und auch die Beschlussfähigkeit der Räte herzustellen, soll die Tagung des Technischen Ausschusses am kommenden Donnerstag, 26. Oktober, ab 18 Uhr, komplett wiederholt werden. Unabhängig davon lässt Peter die Tür technisch prüfen.

