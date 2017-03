Ausschuss tagt im Schloss Gemeinderäte von Ottendorf treffen sich an einem besonderen Ort.

Das Hermsdorfer Schloss wird zum Sitzungsort. © Thorsten Eckert

Nur äußerst selten kommt es vor, dass ein Ausschuss oder der Gemeinderat selbst nicht in den Räumlichkeiten des Ottendorfer Rathauses zusammenkommt. Doch in diesem Monat ist dies gleich zwei Mal der Fall. So tagte der Gemeinderat am Montag im Speisesaal der Grundschule. Grund: Vertreter des Landkreises Bautzen haben den aktuellen Planungsstand zum Bau der Zweifeldhalle präsentiert. Der Speisessaal bietet gerade bei solch spannenden Themen immer mehr Platz für Zuschauer.

Und auch der Technische Ausschuss der Gemeinde zieht am kommenden Montag, dem 13. März, vom Rathaus in den Gartensaal des Hermsdorfer Schlosses um. Natürlich hat auch dies einen speziellen Grund. Denn auf der Tagesordnung des Ausschusses steht ein Sachstandsbericht zu den erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen des Schlosses. Im weiteren Verlauf soll es dann um die geplante Tankstelle mit Schnellrestaurant an der Autobahnabfahrt Ottendorf-Okrilla gehen. Die Sitzung des Ausschusses beginnt um 19 Uhr. (ste)

zur Startseite