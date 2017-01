Ausschuss für Grundstücke tagt

Um Hohnsteiner Grundstücksangelegenheiten zu regeln, wie Verkäufe oder Mieten, hatte die Stadt einen Ausschuss gegründet. Ihm gehören Stadträte wie auch Mitarbeiter der Verwaltung an. Dieser hatte Ende 2016 noch eine Mammutsitzung von vier Stunden hingelegt. Im Vordergrund standen die Richtlinien für die Entgeltordnung. Die sind so umfangreich, dass sich der Ausschuss noch einmal treffen muss. Gegenstand der Beratungen sind unter anderen Grundstückspreise oder auch Vorschläge, welche Häuser oder Flächen verkauft oder wie kommunale Wohnungen saniert werden. Letztlich unterhält die Stadt in den Ortsteilen noch mehrere kommunale Häuser. (SZ/aw)

