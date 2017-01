Ausschuss diskutiert Flächenverkauf

Die erste Hauptausschusssitzung dieses Jahres in Dippoldiswalde ist kurzfristig wegen heftiger Schneeverwehungen abgesagt worden. Nun tritt das Gremium am Mittwoch, dem 1. Februar, zu seiner nächsten regulären Sitzung zusammen und holt dabei einige der Entscheidungen nach, die im Januar verweht worden sind.

Es geht dabei unter anderem um den Verkauf von städtischen Grundstücken, Grünflächen und Parkplätzen, im Wohngebiet an der Rabenauer Straße an die Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde. Diese hat Interesse bekundet, sie zu kaufen und selbst zu bewirtschaften. Weiter steht die Zukunft des Amtsblatts „Dippolds Bote“ zur Diskussion. Die Stadtverwaltung schlägt dem Ausschuss vor, den bestehenden Vertrag mit dem Verlag des Amtsblatts zu kündigen und die bisherige Verteilung an die Haushalte einzustellen. (SZ/fh)

Hauptausschuss am Mittwoch, 1. Februar, 18 Uhr, im Rathaus Dippoldiswalde.

