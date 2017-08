Ausschuss bestätigt OB-Kandidaten Nun ist es amtlich: Amtsinhaber Torsten Pötzsch und Rico Jung als Herausforderer dürfen zur Wahl in Weißwasser antreten.

Wer zieht demnächst ins Rathaus in Weißwasser ein? © Jens Trenkler

Wenn am 24. September parallel zur Bundestagswahl in Weißwasser ein neuer Oberbürgermeister gewählt wird, stehen zwei Namen auf der Liste: Torsten Pötzsch und Rico Jung. Am Mittwochnachmittag bestätigte der Gemeindewahlausschuss die Korrektheit der eingereichten Vorschläge. Weitere wurden nicht gemacht. Pötzsch genügten als Amtsinhaber und Bewerber der Wählervereinigung Klartext drei Unterschriften. Nämlich die von drei an der vorausgegangenen Nominierungsveranstaltung Beteiligten. Jung hingegen musste als Einzelbewerber 80 Unterstützerunterschriften vorlegen. Insgesamt kamen 209 Unterschriften zusammen. Sie lagen bereits am vierten Tag nach Auslegen der Liste im Bürgerbüro vor. Der Vorschlag „Jung“ ging am 19. Juni ein, der Vorschlag „Klartext“ mit Torsten Pötzsch folgte am 22. August. Auf dem Wahlzettel wird als Amtsinhaber Torsten Pötzsch an erster Stelle stehen. Keine Wertung, aber so sehen es die geltenden Bestimmungen vor.

Die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Esther Liebal, rechnet am Wahltag mit den ersten, vorläufigen Ergebnissen gegen 19.30 Uhr. Die Auszählung ab 18 Uhr im Rathaus ist öffentlich. (SZ/sdt)

zur Startseite