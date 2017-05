Ausschreibung für Hallensanierung in Rosenbach 400 alte Leuchtstoffröhren weichen dann LED-Strahlern.

Roland Höhne © Matthias Weber

Rosenbach. Die Gemeinde Rosenbach macht den nächsten Schritt, hin in Richtung Sanierung der Turnhalle in Herwigsdorf. Wie Bürgermeister Roland Höhne (CDU) in der April-Sitzung des Rosenbacher Gemeinderats mitgeteilt hat, sollen demnächst die Ausschreibungen für die Hallensanierung erstellt werden. Läuft alles nach Plan, sollen dann voraussichtlich im Monat Mai die Aufträge an die ausgewählten Baufirmen vergeben werden. Die Instandsetzung der Sporthalle soll etwa 135 000 Euro kosten. Ursprünglich ist die Gemeinde von einem Kostenrahmen von etwa 80 000 Euro ausgegangen. Um den Preis für die Erneuerung nicht noch weiter in die Höhe zu treiben, verzichtet Rosenbach zum Beispiel darauf, eine Entlüftungsanlage in den geplanten neuen Sanitärtrakt einbauen zu lassen. „Das ist finanziell nicht darstellbar, denn es hätte noch mal 30 000 Euro mehr gekostet“, sagt Bürgermeister Höhne. Hallennutzer müssen nach der Sanierung nun darauf achten, nach dem Duschen ausreichend zu lüften, damit sich kein Schimmel bildet.

In den Sommerferien soll die Halle saniert werden. Dabei entstehen neue Toiletten, Duschen und Umkleiden jeweils für Jungen, Mädchen und Lehrer der Grundschule. Außerdem werden neue Türen und Fenster in den Sanitärtrakt eingebaut. Zusätzlich wird die Beleuchtung der Turnhalle instand gesetzt. 400 alte Leuchtstoffröhren weichen dann LED-Strahlern. Höhne erhofft sich durch den Umbau, Energiekosten sparen zu können und spricht von mehreren Tausend Euro Ersparnis pro Jahr. Die Halle wird täglich genutzt. (SZ/ms)

zur Startseite