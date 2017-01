Ausschluss aus der Feuerwehr Wer sich extremistisch äußert, kann aus der Feuerwehr fliegen. Das gilt auch für Privatgespräche.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Einen Feuerwehrmann aus der Feuerwehr werfen, wenn der in einer radikalen Partei aktiv Mitglied ist und sich entsprechend äußert, obwohl diese Partei nicht verboten ist? Oder einen Feuerwehrmann ausschließen, der sich als Bürger extremistisch äußert? Das soll jetzt mit der neuen Feuerwehrsatzung Großenhain möglich sein. So können extremistische Äußerungen – auch im Privatumfeld – jetzt genauso zu einem Ausschluss führen, wie neue Bewerber damit rechnen müssen, gar nicht erst in die Feuerwehr aufgenommen zu werden, wenn sie sich extremistisch äußern. Das gilt ausdrücklich auch für Kinder und Jugendliche.

Matthias Schmieder, im Rathaus auch für die Feuerwehr zuständig, gibt zu, dass man mit den Wehren lange um einen solchen Passus gerungen habe, der bisher so ausdrücklich in der Satzung fehlte. Da es schwer sei, zu beurteilen, was schon extremistisch sei und was noch erlaubt, habe man sich auf die neue Formulierung der Mustersatzung vom Innenministerium zurückgezogen und keine eigenen Textvorschläge gemacht. Außerdem stehe immer die Frage, wer so etwas beurteile und letztlich entscheide. Ausdrücklich wird mit dieser Formulierung kein Unterschied zwischen „rechts“ und „links“ gemacht. (ulb)

