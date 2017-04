Ausschilderung zur Geflügelpest ist richtig

Aufmerksamen Beobachtern ist aufgefallen, dass im Gebiet Hohnstein nicht an allen Ortseingängen die Schilder „Wildvogelgeflügelpest-Beobachtungsgebiet“ angebracht wurden. Das hat alles seine Richtigkeit. Es werden die Straßen beschildert, die in die Restriktionszonen hineinführen. Da Hohnstein mitten im Beobachtungsgebiet liegt, seien hier an den Ortseingängen keine Schilder notwendig. Darüber informiert Amtstierärztin Benita Plischke vom Landratsamt auf SZ-Nachfrage. (SZ/aw)

