Ausrutscher mit Ansage Nicht alle Eigentümer räumen den Gehweg vor der Tür. Gerade Zusteller haben es daher in Horka und Niesky nicht leicht.

Ein Sturz hat Zustellerin Veronika Klar nicht ausgebremst. Trotzdem hofft sie auf Rücksicht und wünscht sich, dass in Horka mehr gestreut und geräumt wird. © andré schulze

Pünktlich am Freitag, dem 13. ist Veronika Klar das passiert, was sie schon länger befürchtet hat. Die Zeitungszustellerin ist in Horka ausgerutscht und gestürzt. Immerhin hat die 51-Jährige Glück im Unglück gehabt. Ihr ist bei dem Unfall nichts Schlimmes passiert.

Die mehr als einhundert Abonnenten auf ihrer Strecke können also weiter an sechs Tagen in der Woche beliefert werden. Doch so sehr Veronika Klar ihre Arbeit auch mag, in den Wintermonaten verlangt die ihr einiges ab. Insbesondere weil zu ihrem Ärgernis viele Gehwege und Zufahrten spiegelglatt sind.

Die Zustellerin in Horka ist kein Einzelfall, berichtet Martina Peukert, die den Zeitungsvertrieb im Altkreis Niesky koordiniert. „Viele Leute streuen nicht“, sagt sie. Und darüber würden sich nicht nur ihre Zusteller ärgern, sondern auch viele Bürger. Denn glatte Gehwege sind ein Risiko für alle. Probleme gebe es laut Martina Peukert aber nicht nur bei den weitläufigen Grundstücken. Auch in Niesky begibt sich mancher Zusteller unfreiwillig auf eine Schlitterpartie.

„Das Dichterviertel in Niesky ist zum Beispiel eine Katastrophe“, sagt die Vertrieblerin. Allen voran die Goethestraße sei oft schlecht geräumt. Doch müssen die Anlieger die unbefestigte Straße, die keinen klassischen Gehweg hat, überhaupt räumen? Selbstverständlich, klärt Simone Sturm vom Nieskyer Ordnungsamt auf und verweist auf die Straßenreinigungssatzung der Stadt.

„Ist ein baulich von der Fahrbahn abgegrenzter, separater Gehweg nicht vorhanden“, heißt es dort, „ist von den Verpflichteten für den Fußgängerverkehr ein ausreichender, bis anderthalbmeter breiter Seitenstreifen auf der an ihr Grundstück angrenzenden Fahrbahnseite vom Schnee zu beräumen und abzustreuen.“

Das Nieskyer Ordnungsamt werde natürlich nicht mit dem Lineal durch die Stadt gehen und nachmessen, versichert Simone Sturm. Dass die Streupflicht wichtig ist, das kann sie aber nur bekräftigen. Und die anderthalb Meter Breite sind auch keine Schikane. „Wenn sie mit dem Kinderwagen oder einem Rollstuhl unterwegs sind, dann brauchen sie die Breite auch“, so die Sachgebietsleiterin für Ordnung und Sicherheit.

Bisher haben sich die Beschwerden über ungestreute und ungeräumte Gehwege im Ordnungsamt in Grenzen gehalten. Erst drei Hinweise sind in den vergangenen Tagen im Ordnungsamt eingegangen. Aber die Mitarbeiter sind auch selbst unterwegs und geben Hinweise. Niesky habe sogar eigene Zettel entwickelt, die in die Briefkästen gesteckt werden und die Grundstücksbesitzer an ihre Pflichten erinnern.

Denn stürzt jemand auf einem glatten Gehweg, dann kann das nicht nur für den gefährlich werden, der ausrutscht. Wer nicht streut, der riskiert, Schmerzensgeld oder Bußgeld zahlen zu müssen. Letzteres sei laut Simone Sturm im vergangenen Jahr übrigens nicht einmal vorgekommen. Das Nieskyer Ordnungsamt will lieber vermitteln als bestrafen. „Man muss grundsätzlich den guten Willen sehen“, sagt die Sachgebietsleiterin.

In Horka vermisst Zustellerin Veronika Klar den zuweilen. Und nicht nur die Gehwege sind ein Problem auf ihrer weitläufigen Route. Die Strecke entlang der neuen Bahnlinie etwa werde nie geräumt, kritisiert sie. Für jemanden wie sie, der auf ein Fahrrad angewiesen ist, birgt so jede Fahrt Gefahren. Und nicht jeder Sturz muss so glimpflich ausgehen wie jener am Freitag, dem 13.

