Ausreißer verirrt sich

Elf Trunkenheitsfahrten beim VW-Treffen Bautzen. Elf Trunkenheitsfahrten und rund 140 Ordnungswidrigkeiten – das ist die Bilanz des VW-Treffens am vergangenen Wochenende auf dem Flugplatz in Litten aus Sicht der Polizei. Die Beamten stellten bei ihren Stichprobenkontrollen zumeist junge Autofahrer fest, die nicht nüchtern am Steuer saßen. In drei dieser Fälle hatten sich die Fahrer sogar strafbar gemacht. Den Haltern von 37 verkehrsunsicheren Fahrzeugen wurden Mängelscheine ausgestellt. Vom Festgelände selber wurden der Polizei keine nennenswerten Störungen bekannt.

Unfall und Stau auf der A 4 Pulsnitz. Viel Geduld brauchten Pendler am Dienstagmorgen auf der A 4 nach Dresden. Die Rückreisewelle des verlängerten Pfingstwochenendes und Hunderte Lkw trafen hier aufeinander. Eine Baustelle bei Dresden erschwerte den Verkehrsfluss. Die Folge war ein Stau von etwa 20 Kilometern Länge, der zeitweise bis zur Anschlussstelle Ohorn zurückreichte. Auf Höhe der Anschlussstelle Pulsnitz hatte sich zudem ein Auffahrunfall ereignet, der zusätzlich für Behinderungen sorgte.

Zeugen zu mysteriösem Unfall gesucht Schönteichen. Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am 1. Juni bei Biehla in der Gemeinde Schönteichen ereignet hat. Eine 56-jährige Frau führte gegen 18 Uhr ihren Hund im Bereich des Waldstückes nahe dem ehemaligen Militärgelände am Teufelsberg aus. Bei der Rückkehr nach Hause stellten Angehörige schwere Verletzungen bei der Frau fest, welche möglicherweise auf ein Unfallgeschehen hindeuteten. Die Geschädigte selbst hatte jedoch keinerlei Erinnerung an den Verlauf des Spaziergangs. Bekleidet war die Spaziergängerin mit einer Jeans und einem roten Oberteil. Bei dem Hund handelte es sich um einen schwarzen Mischling (Schulterhöhe ca. 65 - 70 Zentimeter) mit gewelltem Fell und einem weißen Abzeichen auf der Brust. Sachdienliche Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581 468100 entgegen.

Werkzeug gestohlen Kamenz. In der Zeit zwischen Sonntag und Montag sind Diebe in eine Werkstatt an der Königsbrücker Straße in Kamenz eingedrungen. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 500 Euro und verursachten Sachschaden in gleicher Höhe. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.