Ausreißer im Tagebau aufgegriffen Die Eltern haben ihre zwei Mädchen aus dem Raum Zittau als vermisst gemeldet, als sie nicht nach Hause kamen. Sicherheitskräfte fanden sie schließlich bei Bogatynia.

Im Tagebau bei Bogatynia fanden Sicherheitskräfte die zwei Mädchen. © Thomas Eichler

Die Polizei hat am Dienstagabend die Meldung erhalten, dass zwei Mädchen aus dem Raum Zittau vermisst werden. Die 12- und 13-jährigen Kinder seien zuvor mit einem Hund spazieren gegangen, teilten die Eltern mit. Als beide nicht mehr nach Hause zurückkehrten, verständigten sie die Polizei. „Die Beamten des Reviers Zittau-Oberland begannen unverzüglich mit umfangreichen Suchmaßnahmen“, teilt Thomas Bretschneider von der Polizeidirektion Görlitz mit. Der Einsatzzug von dort unterstützte sie dabei. Die Beamten prüften Wohnanschriften und versuchten, ein Handy der Mädchen zu orten. „Alles jedoch ohne Erfolg“, so der Sprecher.

Am Mittwochmorgen teilten Beamte des gemeinsamen Zentrums für deutsch-polnische Polizeizusammenarbeit in Swiecko mit, dass Sicherheitskräfte beide Kinder im Tagebau bei Bogatynia aufgegriffen haben. Die Eltern holten sie kurz nach der Information im dortigen Revier ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Verschwindens aufgenommen. Wo sie sich die Nacht über aufhielten, sei derzeit nicht geklärt, so Bretschneider. (szo/tc)

zur Startseite