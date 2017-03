Ausnahmsweise weitere Baumfällungen In Radeberg wird im Bereich des Parks neben der Alten Druckerei und an der Bebel-Straße die Säge angesetzt.

An einigen Stellen in Radeberg wird die Säge angesetzt. © Claudia Hübschmann

Ab Dienstag werden im Auftrag der Stadtverwaltung im Bereich des Parks neben der Alten Druckerei und an der August-Bebel-Straße zwischen Röderbrücke und Fußgängerampel Bäume gefällt. Wie die Stadt mitteilt, seien das Vorarbeiten für den beschlossenen Abriss der Wohnhäuser August-Bebel-Straße 3 und 5 sowie für die Gestaltung des geplanten „Grünen Bandes“ entlang der Röder. „Für die Fällarbeiten liegt eine Ausnahmegenehmigung des Landratsamtes vor“, so Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Denn eigentlich dürfen seit Ende Februar keine Bäume mehr gefällt werden. Diese Genehmigung sei mit hohen Auflagen verbunden, heißt es. So müssen Bäume und Gebäude beispielsweise auf geschützte Säugetier-, Reptilien- oder Vogelarten untersucht werden. Die erforderlichen Ersatzmaßnahmen erfolgen durch Flächenentsiegelungen beim Abbruch und durch Nachpflanzungen im Zuge der Freiflächengestaltung, so die Stadt. (szo)

zur Startseite