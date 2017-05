Auslosung für Kita-Weltrekord 37 Teams haben für das „größte Kita-Fußball-Welpenpokalturnier der Lausitz 2017“ in Weißwasser zugesagt. Neugierig? Die Pressekonferenz, am Dienstag ab 10 Uhr, ist öffentlich.

Der Kunstrasen am Turnerheim in Weißwasser: Hier soll die Veranstaltung stattfinden.

Die Kita Zwergenland und die Kita Sankt Johannes, beide aus Weißwasser, werden am 16. Juni beim Kita-Welpenturnier im und am Turnerheim Weißwasser dabei sein. 17 Kitas haben bisher gemeldet. Weitere 30 Teams haben ihre Teilnahme zugesagt. Welche und wer gegen wen spielt wird heute im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgegeben bzw. ausgelost. Cheforganisator Frank Konietzky will dabei auch ein Geheimnis lüften und erzählen, wie es zum Namen Welpenliga gekommen ist.

Was das Turnier der kleinen Kicker besonders macht, ist der Versuch, das Turnier ins Guinnessbuch der Rekorde zu katapultieren, und zwar als das größte seiner Art. International ist es mit Teilnehmern aus Tschechien und Polen noch dazu. Ein Probelauf mit 32 Teilnehmern klappte 2016 nahezu reibungslos.

Prominenz wird die heutige Pressekonferenz unterstützen. Angefragt sind unter anderem Reginald Lassahn, Präsident des Fußballverbands Oberlausitz (FVO), Antje Möldner-Schmidt, 3000-Meter-Läuferin und zweimalige Olympiateilnehmerin sowie Oberbürgermeister Torsten Pötzsch, der die Schirmherrschaft übernommen hat. (SZ/sdt)

Öffentliche Pressekonferenz zum Welpenpokalturnier, heute, ab 10 Uhr, Telux, Straße der Einheit 2-24, WSW (Eingang 200 m vom Haupteingang stadtauswärts).

