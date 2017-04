Auslaufmodell Ein-Euro-Job Das Jobcenter Görlitz hat seine Strategie geändert. Vorrang haben Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt, Vereine das Nachsehen.

Senioren vorlesen oder mit ihnen ein paar Schritte vor die Tür gehen – vermeintliche Kleinigkeiten, die im Altenpflegeheim „Abendfrieden“ in Niesky für Abwechslung sorgen. Seit Jahren beschäftigt die Diakonissenanstalt Emmaus dafür Mitarbeiter mit Mehraufwandsentschädigung (MAE), sogenannte Ein-Euro-Jobber. Zuletzt waren es drei. Doch damit wird es erst einmal vorbei sein, ist jetzt von Heimleiterin Viola Knappe zu erfahren. Anfang März hatte die Stiftung beim Jobcenter in Görlitz eine neue Maßnahme beantragt, Ende des Monats kam die Ablehnung. Die Bewohner der Einrichtung werden deswegen trotzdem in bewährter Weise versorgt, so Viola Knappe. Aber ob die eine oder andere Annehmlichkeit noch in gewohnter Form möglich sein wird, lässt sie offen. „Wir bedauern den Wegfall der Maßnahme“, sagt sie. Aber vor allem für die Teilnehmer selbst sei diese Absage mit Enttäuschung verbunden. Sie wollen sich mit ihren Gaben und Fähigkeiten für andere einsetzen und Einblicke in neue Arbeitsgebiete gewinnen. Arbeitsuchende Menschen können sich bei Emmaus in unterschiedlichen Bereichen ausprobieren. Gern nehme man die Mühen der Einarbeitung in Kauf, so die Heimleiterin. Mehrmals nämlich ergaben sich aus den kurzfristigen Ein-Euro-Jobs schon Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisse mit Perspektive. Genau das ist ja das Ziel dieser staatlich geförderten Maßnahmen. Doch wie die Diakonissenanstalt in Niesky bekamen auch andere Träger im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich und etliche Vereine in den vergangenen Wochen unerfreuliche Post vom Jobcenter.

Beim Verein für grenzüberschreitende Vernetzung (Güsa) wurden sogar mitten in der Bearbeitung von Förderprogrammen eingefuchste Ein-Euro-Kräfte abgezogen. „Obwohl die Chance bestand, diese bei Bewilligung der Förderung in ein festes Arbeitsverhältnis zu nehmen.“ Vereinsvorsitzender Jürgen Fromberg schimpft. Nun steht der Verein vor der Wahl, sich entweder aus den mit viel Aufwand erarbeiteten Förderprojekten zurückzuziehen oder eine Weiterbeschäftigung auf eigene Kosten zu finanzieren. Doch das, so sagt er, könnten nur Vereine mit starker Finanzdecke.

Emmaus und Güsa sind mit diesem Problem nicht allein. Die in Niesky ansässige Verkehrswacht NOL kümmert sich seit Jahren um die Sicherheit auf den Schulwegen. Ein-Euro-Jobber sind als Schulweghelfer und Schulbusbegleiter unterwegs. „Aktuell haben wir die beantragten Stellen nicht im vollen Umfang bewilligt bekommen“, bedauert Geschäftsführerin Verena Michael.

Infos zum Ein-Euro-Job zurück 1 von 3 weiter Der Ein-Euro-Job ist eine mit öffentlichen Mitteln geförderte Eingliederungshilfe für Empfänger von Arbeitslosengeld II. Die offizielle Bezeichnung ist „Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung“. Anbieter sind vor allem kommunale Träger oder gemeinnützige Vereine, klassische Einsatzbereiche etwa Garten- und Pflegearbeiten in öffentlichen Grünanlagen oder gemeinnützige Tätigkeiten in der Alten-, Kinder-, Jugend- und Krankenhilfe oder in Kulturstätten. Es wird kein Arbeitsverhältnis begründet, eine Maßnahme läuft nicht über zwölf Monate. Die Arbeitszeit beträgt zwischen 15 und 30 Stunden in der Woche. Die Entschädigung bewegt sich zwischen einem und zwei Euro/Stunde plus Zuschlägen für Sonn- und Feiertagsarbeit. Auch Urlaub wird gewährt. Der Empfänger soll die Möglichkeit eines Zusatzverdienstes haben. Die Aufwandsentschädigung bleibt deshalb ohne Anrechnung, sodass ALG II in ungeminderter Höhe neben Aufwendungen für Unterkunft und Heizung weitergezahlt wird.

Für Felix Breitenstein, Betriebsleiter des Jobcenters Landkreis Görlitz, ist dieses Thema kein Schwerpunkt: „Wir geben primär Unterstützung bei der Integration von Leistungsberechtigten in Arbeitsverhältnisse und legen zugleich großes Augenmerk auf Erstausbildung, Fort- und Weiterbildung.“ Dafür stehen 2017 zusätzlich über zwei Millionen Euro für Projekte bereit. Parallel dazu können erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zur Erhaltung oder Wiedererlangung ihrer Beschäftigungsfähigkeit Ein-Euro-Jobs zugewiesen werden, wenn sie zusätzliche und wettbewerbsneutrale Arbeiten umfassen. Allerdings wurden nach seiner Aussage diese Förderungen des zweiten Arbeitsmarktes stark verringert, weil es wesentlich weniger Bezieher von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II gibt.

Lothar Bienst, Präsident des FC Stahl Rietschen-See, bewegt das Thema in zweierlei Hinsicht. Als CDU-Landtagsabgeordneter leuchtet ihm die veränderte Förderstrategie des Jobcenters ein. Gleichzeitig verweist er aber darauf, dass die Unterstützung des Ehrenamts durch Ein-Euro-Jobber weiterhin nötig sei. Finanziert als MAE-Maßnahme (mit Mehraufwandsentschädigung) gingen auf den Sportplätzen in Rietschen und See jeweils zwei Männer dem Platzwart beispielsweise bei der Rasenpflege zur Hand. Ohne sie müssen sich Vereinsmitglieder nun selber hinstellen – zusätzlich zu ihren ohnehin schon vielen Stunden Freizeit, die sie für ihr Ehrenamt als Trainer, Übungsleiter, Mannschaftsbetreuer oder in anderen Funktionen unterwegs sind. „Wir sind damit komplett überfordert“, so Lothar Bienst. Zwar habe es hier und da Diskussionen über die Effizienz von Ein-Euro-Jobbern gegeben, dennoch waren sie für die meisten Vereine und Träger eine wichtige Hilfe. Als Landespolitiker macht er sich zur Aufgabe, mit dafür zu sorgen, „dass die Mittel im nächsten Jahr wieder zugunsten des Ehrenamts verteilt werden.“

So mancher Verein fühlt sich nicht als Partner des Jobcenters, sondern als Bittsteller. Umfangreiche Fragebögen seien zu beantworten, dazu das lange Warten, ob und mit welchen Einschränkungen Maßnahmen bewilligt werden, zudem würden Zeiten nicht nach Projekten festgelegt, sondern nach Abrechnungszeiträumen des Amtes. Felix Breitenstein betont hingegen, dass man beim Jobcenter bestrebt sei, die Angebote der Träger zeitnah zu bearbeiten und Gespräche zu führen. Genau das aber bezweifeln manche Antragsteller. Einige Vereine wollen sich zu dem Thema überhaupt nicht öffentlich äußern.

Dagegen stärkt der Verein „Görlitz für Familie“ dem Jobcenter den Rücken. Man habe sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht, so Magdalena Forchmann aus dem Vorstand. Der Verein musste noch nie Leerzeiten überbrücken, etwa weil über Verlängerungsanträge nicht entschieden wird. „Die Nachbesetzung erfolgte zeitnah. Manchmal kommen die Bewilligungen recht knapp, das stimmt schon, aber bis jetzt kamen sie jedenfalls immer“, sagt sie.

