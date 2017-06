Ausländische Forstleute zu Besuch 25 junge Experten werden in Neustadt geschult. Thema: multifunktionale Forstwirtschaft.

© ZB

25 junge Forstexperten besuchen am heutigen Montag den Forstbezirk Neustadt des Sachsenforsts. Es sind Teilnehmer des Masterstudiengangs „Tropische Forstwirtschaft und Management“ des Institutes für Internationale Forst- und Holzwirtschaft der TU Dresden in Tharandt. Sie kommen aus mehreren Ländern. Der Forstbezirksleiter Uwe Borrmeister stellt ihnen am Beispiel des Forstbezirkes Neustadt die Aufgaben und die Steuerung der multifunktionalen Forstwirtschaft vor. Am Vormittag lernt die Gruppe betriebliche Abläufe und Informationssysteme im Dienstsitz des Forstbezirkes kennen. Am Nachmittag gestaltet der Sachsenforst eine Fachexkursion zur Staatswaldbewirtschaftung im Waldgebiet am Ungerberg unter der Führung von Försterin Annette Schmidt-Scharfe. (SZ)

zur Startseite