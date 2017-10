Auskunft über Fusionspläne Der Wachauer Gemeindechef Veit Künzelmann lädt ins Volksheim Lomnitz ein. Beginn ist am Donnerstag um 19 Uhr.

Mit wem wird Wachau fusionieren. © Thorsten Eckert

Auskunft in geballter Form erhalten alle Interessenten auf der Einwohnerversammlung zum Thema Gemeindefusion. Nach Angaben des Wachauer Bürgermeisters Veit Künzelmann (CDU) sind gleich vier Gemeindeoberhäupter an dem Abend dabei: Christian Mögel (CDU) aus Lichtenberg, Jürgen Kästner aus Großnaundorf sowie sein Nachfolger Christian Rammer und Veit Künzelmann. „Wir werden unsere jeweiligen Sichtweisen zu dem Thema darlegen. Die überwiegende Zeit wird allerdings für Fragen der Bürger eingeplant“, sagt er. Die Einwohner sollen ihre Bedenken und ihre Vorschläge nennen. „Wir wollen wissen, was sie in dem Zusammenhang bewegt“, sagte das Wachauer Gemeindeoberhaupt.

Über einen Zusammenschluss der drei Kommunen Großnaundorf, Lichtenberg und Wachau wird seit Langem diskutiert. Grund ist die Vorgabe des Freistaates, ab dem Jahr 2025 nur noch Kommunen finanziell zu unterstützen, die mehr als 5 000 Einwohner haben. Wachau als einzelne Gemeinde verfehlt diese Marke mit rund 4 500 Einwohnern knapp. In der Gemeinde Lichtenberg leben rund 1 600 Menschen und in Großnaundorf etwa 1 000 Einwohner. Der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) möchte die beiden Nachbarkommunen als gleichberechtigte Partner ins Boot holen und mit ihnen eine ländliche Großgemeinde schmieden.

Zu der Einwohnerversammlung sind alle Interessenten eingeladen. Sie findet am Donnerstag, dem 19. Oktober, um 19 Uhr im Volksheim Lomnitz statt. (SZ/td)

