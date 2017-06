Aushängeschild im Abseits Der Rietschener Reisemobilpark ist noch ein Geheimtipp. Da kommt auch die B115-Umleitung ungelegen.

Rechts geht es zum Reisemobilpark in Rietschen. Mit einem selbst aufgehängten Schild weist Uwe Bürger seinen Besuchern auf dem Erlichthof den Weg. © André Schulze Rechts geht es zum Reisemobilpark in Rietschen. Mit einem selbst aufgehängten Schild weist Uwe Bürger seinen Besuchern auf dem Erlichthof den Weg.

Uwe Bürger, Betreiber des Reisemobilparks.

Das Daubitzer Countryfest ist ein Publikumsmagnet. Das hat am Wochenende auch Uwe Bürger gemerkt. Denn der eine oder andere Besucher ist mit dem Wohnmobil angereist und hat so seinen Wohnmobilstellplatz auf dem Erlichthof angesteuert. „Die ersten finden schon hin, das ist positiv“, sagt der Betreiber. Wenngleich er einräumt, dass die Gästezahl seit der Eröffnung am 8. Mai noch recht überschaubar ist.

Und in den kommenden Wochen dürfte es durch die anhaltenden Bauarbeiten entlang der Bundesstraße 115 nicht leichter werden. Auch er selbst steuere mit seinem Wohnmobil nicht gerne über die schmale Umleitung vorbei am Rietschener Gemeindeamt. Bis August rechnet Uwe Bürger daher nicht mit viel Andrang. Generell ist er aber zuversichtlich, dass sich seine Werbemaßnahmen auszahlen. Er hat nicht nur in Fachmagazinen inseriert, sondern auch bei Facebook schon einige Tausend Kontakte erreicht. Nach und nach soll sich der Platz nun in der Szene etablieren. Überregional sei Rietschen schließlich wenigen ein Begriff. „Auch ich als Sachse habe den Ort vor 2015 nicht auf dem Schirm gehabt“, sagt der Unternehmer.

Uwe Bürger betreibt bereits in Leipzig einen Wohnmobilstellplatz. Dort drückt er mittlerweile jedem Gast zum Abschied eine Empfehlung für den Platz in Rietschen in die Hand. Immerhin steuern seinen Platz in der Messestadt 10 bis 15 Wohnmobile pro Tag an. Ob der Andrang auch in Rietschen einmal so groß wird, das bleibt abzuwarten. „Glücklicherweise müssen wir noch nicht davon leben“, sagt Uwe Bürger über den Rietschener Platz.

Der soll noch in diesem Jahr ein Servicegebäude erhalten. „Davon hängt vieles für uns ab“, erklärt der Platzbetreiber. Zum Beispiel ein Internetanschluss. Denn der kann erst verlegt werden, wenn auch das Haus steht. Zwar helfen sich Besucher derzeit noch mit mobilem Internet aus. Doch gerade für ausländische Gäste sei das nicht attraktiv, da ihnen so zusätzliche Kosten entstehen. Darum hofft Bürger schnell auf Besserung. Zumal der Empfang des Smartphones in Rietschen oft nicht berauschend sei. Auch darum gehört Rietschen ja zu den Vorreitern beim Ausbau des eigenen Leitungsnetzes. Steht erst mal eine stabile und schnelle Leitung, dann kann Uwe Bürger den Rietschener Platz dank Kamera wohl sogar von Leipzig aus im Auge behalten.

Noch viel zu tun gibt es in Rietschen aber auch abseits von der Baustelle Servicegebäude. Am Wochenende hat Uwe Bürger beispielsweise mit Kabelbindern ein Schild angebracht, das seinen Gästen den Weg zum Wohnmobilstellplatz weist. „Was nützt es schließlich, wenn man einen tollen Platz hat, und keiner weiß, wo der ist“, sagt der Unternehmer. Doch das alles sind lösbare Aufgaben. „Ich bin zuversichtlich“, sagt Uwe Bürger. Er wird sich von der gegenwärtigen Umleitung nicht ausbremsen lassen. Es dauere eben, um das Angebot bekannt zu machen. Dass die Region für viele Wohnmobilbesitzer interessant ist, davon ist er weiter fest überzeugt.

Und das zeigen auch erste Reaktionen auf seine Facebook-Einträge. „Sieht klasse aus“, schreibt zum Beispiel Nutzer Andreas Bodenstein, „werde auf jeden Fall vorbeikommen, wenn ich in der Nähe bin.“ Und auch Gudrun Giesemann ist neugierig auf Uwe Bürgers zweiten Stellplatz. „Waren schon in Leipzig. Der nächste kommt bestimmt auch noch dran“, schreibt sie. In der Messestadt hat der Platzbetreiber schon bewiesen, dass sich Geduld und Qualität auszahlen. Allerdings ist der Platz dort auch sehr gut angebunden. Er liegt außerhalb der städtischen Umweltzone und kann so auch von älteren Wohnmobilen angesteuert werden. Zudem erreichen die Gäste mit dem Nahverkehr sowohl die pulsierende Metropole gut als auch die gefluteten Tagebauseen in der Umgebung.

Erst im Herbst 2017 sollen in Rietschen die Aufträge für das Servicegebäude des Reisemobilparks vergeben werden. Bis Uwe Bürger voll durchstarten kann, dürfte also wohl noch etwas Zeit ins Land gehen.

