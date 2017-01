Gut zu wissen Ausgezeichnete Oberschule Die Stadt hat eine starke Schule. Das hat die Landesjury der Hertie-Stiftung festgestellt. Erst zur Preisverleihung wird die Platzierung bekannt gegeben.

Große Freude herrscht an der Pestalozzi-Oberschule. Ihr ist von der Hertie-Stiftung mitgeteilt worden, dass sie als „Starke Schule 2017“ ausgezeichnet wird. Das hat die Länderjury entschieden. Welchen Platz die Schule hat, erfahren die Vertreter erst zur Preisverleihung am 8. März in Dresden. Die drei Erstplatzierten erhalten ein Preisgeld.

Beim Landesausscheid sind es 5 000 Euro für den ersten Platz, 3 500 Euro für den zweiten und 2 000 Euro für den dritten. Außerdem wird die Harthaer Oberschule für vier Jahre Teil des Netzwerkes, in dem rund 200 Schulen aus allen 16 Bundesländern von- und miteinander lernen. „Das heißt, es gibt spezielle Fortbildungen und Schulungen für diese Schulen. Außerdem öffnen diese ihre Türen, um anderen starken Schulen ihre Konzepte vorzustellen“, so Bettina Müller, Assistentin bei der Hertie-Stiftung. In Sachsen haben sich 24 Schulen um die Auszeichnung als starke Schule beworben. Fünf von ihnen wurden nominiert – unter ihnen die Pestalozzi-Oberschule.

Carola Rieger und Petra Meißner von der Hertie-Stiftung schauten sich im November die Pestalozzi-Oberschule genau an. Beim Wettbewerb „Starke Schule“ stehen das Schulkonzept sowie die Angebote zur Berufsorientierung und die Förderung der Ausbildungsreife im Mittelpunkt.

Die Erfolge jeder Schule werden danach beurteilt, wie die jeweiligen Ressourcen eingesetzt werden, die zur Verfügung stehen. Nicht die Leistungen einzelner Schüler werden beurteilt, sondern das Konzept, mit dem die Schule alle Schülerinnen und Schüler unterstützt und fördert. Und da hat die Pestalozzi-Oberschule Einiges vorzuweisen – dazu gehören Angebote wie „Lernen unter Lehrebedingungen“ beim Werkstattunterricht oder die Zusammenarbeit mit den Betrieben.

Ausgewählt werden die „Starken Schulen“ in einem zweistufigen Verfahren auf Landes- und Bundesebene.

