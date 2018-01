Ausgezeichnete Narren für Berthelsdorf Vier Preise hat der Karnevalsclub jetzt erhalten. Laut Präsident Frank Häschke zeigen die Ehrungen etwas bestimmtes.

Frank Häschke, Präsident des Berthelsdorfer Karnevalsclubs © Matthias Weber

Gleich vier Auszeichnungen hat der Berthelsdorfer Karnevalsclub zur Auftaktveranstaltung am Wochenende erhalten. Petra Fröde wurde mit dem Orden des Bundes Deutscher Karnevalisten in Gold für 25 Jahre Mitgliedschaft und Vorstandsarbeit ausgezeichnet. Ihr Mann Dietmar Fröde und Annette Hubrich erhielten für 25 Jahre Mitgliedschaft den Goldenen Orden des Verbandes Sächsischer Carneval (VSC). Über die silberne Version durfte sich Alexander Kändler freuen.

Nach Angaben von Frank Häschke, Präsident des Berthelsdorfer Karnevalsclubs, zeigen die Ehrungen, dass viele Mitglieder treu zur fünften Jahreszeit und zum Verein halten. An diesem Sonnabend steht zunächst der Diakonie-Fasching und eine bereits ausverkaufte Abendveranstaltung an. Karten gibt es noch für den Seniorenfasching am Sonntag ab 13 Uhr. (SZ/abl)

