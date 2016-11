Ausgezeichnete Kameraden Insgesamt sind 52 Helfer für ihr langjähriges Engagement geehrt worden.

Für ihr zehnjähriges ehrenamtliches Engagement als Helfer im Katastrophenschutz sind vom DRK-Kreisverband Döbeln/Hainichen Annett Göbel und Stephan Uhlig ausgezeichnet worden, von der Schnellen Einsatzgruppe (SEG) Leisnig Andreas Hasselberg und Martin Wagner. 40 Jahre lang ist Frank Stehr vom DRK Kreisverband Döbeln/Hainichen als Helfer im Katastrophenschutz dabei.

Zudem wurden folgende Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren für ihre Engagement geehrt:

Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz in Silber wurde Falko Bartz (Waldheim) ausgezeichnet.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen am Band in Silber: Jörg Merzdorf (Beicha), Stefan Gießler (Mochau), Ralph Zschörper (Lüttewitz/Theeschütz), Uwe Knoop (Hartha), Wolfram Gentzsch (Leisnig), Dietmar Kurth (Naunhof/Beiersdorf), Andreas Wonneberger (Naunhof/Beiersdorf), Jürgen Albert (Wiesenthal), Tilo Bäurich (Wiesenthal), Andreas Stoll (Wiesenthal), Ralph Wetzig (Wiesenthal), Claus Sondermann (Roßwein), Mike Diehnelt (Meinsberg), Mirko Marle (Schönberg) und Reinhart Rößger(Schönberg).

Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen am Band in Gold: Lutz Schubert (Töpeln), Wolfgang Beulich (Gallschütz), Dietmar Gruhl (Gallschütz), Heinz Ilgert (Gallschütz), Dieter Kroschke (Gallschütz), Roland Ruschke (Gallschütz), Manfred Lemke (Mockritz), Gabriele Huhn (Minkwitz), Jürgen Unger (Naunhof/Beiersdorf), Irmgard Strumpf (Schrebitz), Hans-Jürgen Ritschel (Rittmitz), Lutz Semmler (Otzdorf), Klaus-Dieter Varchmin (Gebersbach/Knobelsdorf), Peter Schön (Waldheim), Ottmar Kunze (Zschaitz), Andreas Schubert (Zschaitz) und Jörg Winkler (Zschaitz).

Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr erhielten die Feuerwehr-Ehrenplakette des Landkreises Mittelsachsen: Siegfried Weide (Ebersbach), Wolfgang Helm (Töpeln), Karl-Heinz Störr (Mockritz), Rolf Krenkel (Meinitz), Frank Roßberg (Minkwitz), Walter Ziegenbalg (Minkwitz), Peter Lewandowski (Naunhof/Beiersdorf), Jochen Preuße (Leisnig), Hans-Joachim Reichert (Leisnig), Wilfried Richter (Schrebitz), Heinz Förster (Richzenhain), Horst Henke (Richzenhain) und Horst Kühn (Ottewig)

Für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr erhielten die Feuerwehr-Ehrenplakette des Landkreises Mittelsachsen: Bernd Simon (Hartha) und Jürgen Hammer (Leisnig)

Quelle: Landratsamt

zur Startseite